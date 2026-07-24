وریا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به افزایش دمای هوا، خشکی پوشش گیاهی و افزایش احتمال وقوع حریق در فصل گرم سال، عملیات احداث آتش‌بُر به طول ۶ کیلومتر در ارتفاعات جنگلی روستاهای قامیشله، انجیران و گاگل این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: این عملیات با استفاده از یک دستگاه تراکتور ۶ سیلندر و با همکاری و هماهنگی فرمانداری شهرستان مریوان، بخشداری سرشیو و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و در راستای تأکیدات مدیرکل منابع طبیعی استان انجام شده است.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان با بیان اینکه احداث آتش‌بُر یکی از اقدامات مهم پیشگیرانه برای مقابله با حریق در عرصه‌های طبیعی است، ادامه داد: ایجاد این مسیر حفاظتی با هدف جلوگیری از سرایت احتمالی آتش و محدود کردن دامنه حریق در جنگل‌ها و مراتع منطقه انجام شده و می‌تواند در زمان وقوع آتش‌سوزی، روند پیشروی شعله‌ها را کند و امکان مهار آن را برای نیروهای عملیاتی فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از جنگل‌ها و مراتع به عنوان سرمایه‌های ارزشمند طبیعی، از همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: حفاظت از عرصه‌های طبیعی تنها با اقدامات دولتی محقق نمی‌شود و مشارکت مردم نیز در این زمینه اهمیت بسیاری دارد.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان از شهروندان، گردشگران و بهره‌برداران محلی خواست با رعایت نکات ایمنی، از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه حریق، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به نیروهای امدادی و دستگاه‌های متولی اطلاع دهند تا از گسترش آتش و وارد شدن خسارت به منابع طبیعی جلوگیری شود.