انهدام 1550 باند مواد مخدر در کشور/ 252 آشپزخانه تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر از ارومیه، سردار علی مویدی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون یک هزار و 550 باند قاچاق و توزیع مواد مخدر در کشور منهدم شده است، افزود: طی این مدت 353 تن انواع مواد مخدر سنتی، پیش سازه مواد مخدر صنعتی و مواد صنعتی کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به اینکه 80 درصد کل کشفیات مواد مخدر کشور در شرق و حاشیه شرق کشور اتفاق افتاده، افزود: هدف گذاری ناجا در بحث مبارزه با مواد مخدر مقابله با آن در مناطق شرق کشور تا نطقه صفر مرزی بوده که در این راستا استانهای خراسان رضوی، جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و فارس بیشتر مورد توجه قرار می گیرند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اینکه همچنین طی این مدت 252 آشپزخانه تولید مواد مخدر صنعتی در سطح کشور شناسایی و متلاشی شده اند، ادامه داد: از ابتدای سالجاری تا کنون شاهد افزایش 17 درصدی میزان کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم.

سردار مویدی با اعلام اینکه با تمرکز بر مبارزه با مواد مخدر در استانهای شرقی و حاشیه شرقی نیز میزان کشفیات 7 درصد افزایش یافته، ادامه داد: این در حالی است که به همین میزان در استانهای داخلی و غربی کشور میزان کشفیات به همین میزان کاهش یافته است.

وی با اشاره به کشته شدن 53 تن از اشرار مسلح قاچاقچی با نیروهای نظامی و انتظامی کشور از ابتدای سالجاری تا کنون، عنوان کرد: ایران اسلامی نیز در راه مبارزه با مواد مخدر طی امسال حدود 8 شهید را تقدیم انقلاب و اسلام کرده است.