نام مجتمع تفریحی شهر خرم آباد به "بام لرستان" تغییر یافت

رضا سپهروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس درخواست های مردم، دانشگاهیان و روحانیون استان موضوع تغییر نام مجتمع تفریحی چهارده معصوم خرم آباد در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به وجود مکان های تفریحی، باغ وحش، رصد خانه و در دست احداث بودن مراکز تحقیقاتی در این مجتمع بیان داشت: در راستای تغییر نام این مجتمع مطابق دستور استاندار لرستان کارگروهی تشکیل شد.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان عنوان کرد: در این کارگروه نمایندگانی از دستگاههای مختلف اعم از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، شهرداری، شورای اسلامی شهر خرم آباد، دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان، آموزش و پرورش استان، دانشگاهها و اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان حضور داشتند.

سپهروند افزود: در جریان برگزاری جلسه این کارگروه از میان 67 نامی که برای مجتمع چهارده معصوم خرم آباد پیشنهاد شده بود نام "بام لرستان" برای این مجتمع فرهنگی و تفریحی به تصویب اعضای کارگروه رسید.