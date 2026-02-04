داور گل سالم مس را ندید و نتیجه بازی را عوض کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال زنان مس کرمان درحالی امروز در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال زنان به مصاف پالایش نفت آبادان رفت که اگرچه با نتیجه ۲ بر صفر بازی را واگذار کرد، اما این تیم به شدت نسبت داوری این بازی معترض بودند.

مسی‌های کرمان که معتقدند گل سالم آنها مردود اعلام شده نسبت به داوری این بازی گلایه‌هایی را مطرح کردند.

هانیه علیدادی، مربی تیم فوتسال زنان مس کرمان در پایان این بازی با انتقاد از عملکرد داوری بازی این تیم مقابل صنعت نفت آبادان در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال زنان که به طور مستقیم در نتیجه بازی تأثیر داشت به خبرنگار مهر گفت: این هفته ما یکی از مهمترین بازی‌هایمان را داشتیم و براساس شرایط جدولی تیم‌ها، این بازی مهمترین و حساس‌ترین بازی هفته نیز بود.

وی با بیان اینکه بازی خوبی انجام دادیم و نکات فنی که از بازیکنان خواسته بودیم انجام دادند گفت: نیمه اول بازی صفر بر صفر مساوی شد تیم‌ها به رختکن رفتند و نیمه دوم بعد از گذشت ۹ دقیقه از بازی روی شوت مهسا کمالی توپ به تیر افقی دروازه برخورد کرد و داخل دروازه شد اما داور گل را مردود اعلام کرد و نظرش این بود که توپ گل نشده است‌؛ درصورتی که فیلم بازی چک شد و کاملا واضح بود که توپ داخل دروازه شده و گل سالم بوده است.

علیدادی، ادامه داد: پس از شروع مجدد بازی یک دقیقه بعد پالایش توپی را وارد دروازه ما کرد و یک بر صفر نتیجه را به سود خودش برگرداند، درصورتی که اگر توپ سالم ما را داور می‌پذیرفت روند بازی جور دیگری ادامه پیدا می‌کرد.

وی اضافه کرد: در ادامه تیم ما رو به پاورپلی آورد و در ثانیه‌های پایانی بازی درحالی که ما به دنبال جبران گل بودیم روی یک اشتباه گل دوم را دریافت کردیم.

مربی تیم فوتسال زنان مس کرمان درمورد چینش داوری در بازی‌های حساس گفت: یکی از انتقادات متوجه فدراسیون این است زمانی که بازی حساسی در یک هفته برگزار می‌شود چرا نباید کوبل داوری بهترین کوبل حاضر باشد و از کوبلی استفاده شود که توان و تجربه بالایی داشته باشند؟ درصورتی که من فکر میکنم کوبل این بازی تجربه کافی برای قضاوت این بازی را نداشت.

وی افزود: نه تنها این بازی بلکه سایر بازی‌های لیگ نیز به گونه‌ای کوبل داوری در آن بسته می‌شود که کمترین هزینه را برای فدراسیون داشته باشد و این وسط تنها تیم‌ها ضرر می‌بینند که در این شرایط هزینه می کنند.

مربی مس کرمان ادامه داد: اگر امروز داوری به درستی انجام می‌شد روند بازی و نتیجه آن به گونه‌ی دیگری رقم می‌خورد. علیدادی، با اشاره به استفاده نکردن از داورهای با تجربه در بازی‌های مهم گفت: چرا وقتی نتیجه بازی در جایگاه تیم‌ها تاثیرگذار است نباید از داورهای باتجربه در این بازی‌ها استفاده شود؟ ما فیلم بازی و گل سالم‌مان را هم منتشر می‌کنیم تا کارشناسان صحنه را کارشناسی کنند.