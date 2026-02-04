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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۳۶

حکیم: فتوای جهاد کفایی نقطه عطف تاریخ معاصر عراق بود

حکیم: فتوای جهاد کفایی نقطه عطف تاریخ معاصر عراق بود

رئیس جریان حکمت ملی عراق اعلام کرد که فتوای جهاد کفایی نقطه عطف تاریخ معاصر عراق بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید عمار حکیم» رئیس جریان حکمت ملی عراق اعلام کرد فتوای «جهاد کفایی» که از سوی مرجعیت عالیقدر دینی صادر شد، لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر عراق به شمار می‌رود؛ فتوایی که توانست توازن را بازگرداند و در اوج دردها و رنج‌ها، از میهن عراق محافظت کند.

وی تصریح کرد: پاسخ و همراهی ملت عراق با این فتوا، زیباترین جلوه‌های ایمان و مسئولیت‌پذیری ملی را متجلی ساخت، به‌گونه‌ای که عراقی‌ها متناسب با این چالش بزرگ ظاهر شدند و صفحه‌ای درخشان از ایثار و فداکاری را در تاریخ کشور به نگارش درآوردند.

رئیس جریان حکمت ملی عراق در ادامه، درود و احترام خود را نثار مرجعیت عالیقدر دینی، ملت عراق و نیروهای قهرمان کشور در تمامی رسته‌ها کرد و سلام و ادای احترام ویژه‌ای به شهدای والامقام، مجروحان و آسیب‌دیدگان جنگ طولانی با تروریسم و همچنین تمامی دوستان عراق که در این رویارویی از ملت عراق حمایت کردند، ابراز داشت.

کد مطلب 6740011

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    نظرات

    • کامی IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      آقای حکیم چه فایده؟؟؟مگه الان کشور شمارو آمریکا اداره نمیکنه ؟؟مگه عراق تصمیمات مستقل رومیتونه خودش بگیره؟؟؟عراق شده مستعمره آمریکا ،خاکش،نفتش انتخاب ریاست جمهوریش همه دست آمریکاست!!

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