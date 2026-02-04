حکیم: فتوای جهاد کفایی نقطه عطف تاریخ معاصر عراق بود

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید عمار حکیم» رئیس جریان حکمت ملی عراق اعلام کرد فتوای «جهاد کفایی» که از سوی مرجعیت عالیقدر دینی صادر شد، لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر عراق به شمار می‌رود؛ فتوایی که توانست توازن را بازگرداند و در اوج دردها و رنج‌ها، از میهن عراق محافظت کند.

وی تصریح کرد: پاسخ و همراهی ملت عراق با این فتوا، زیباترین جلوه‌های ایمان و مسئولیت‌پذیری ملی را متجلی ساخت، به‌گونه‌ای که عراقی‌ها متناسب با این چالش بزرگ ظاهر شدند و صفحه‌ای درخشان از ایثار و فداکاری را در تاریخ کشور به نگارش درآوردند.

رئیس جریان حکمت ملی عراق در ادامه، درود و احترام خود را نثار مرجعیت عالیقدر دینی، ملت عراق و نیروهای قهرمان کشور در تمامی رسته‌ها کرد و سلام و ادای احترام ویژه‌ای به شهدای والامقام، مجروحان و آسیب‌دیدگان جنگ طولانی با تروریسم و همچنین تمامی دوستان عراق که در این رویارویی از ملت عراق حمایت کردند، ابراز داشت.