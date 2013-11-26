برگزاری همایش گلیم شیریکی پیچ در سیرجان

به گزارش خبرنگار مهر، علی زاهدیان عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: گلیم شریکی پیچ یکی از آثار صنایع دستی اصیل استان کرمان محسوب می شود که از اصالت تاریخی برخوردار است و در زندگی و فرهنگ مردم ریشه دارد.

وی گفت: در راستای شناخت بیشتر این اثر منحصر به فرد سومین همایش گلیم شریکی پیچ در سیرجان یکی از خواستگاههای این اثر است برگزار خواهد شد.

زاهدان تاریخ برگزاری این همایش را یکم بهمن دانست و از علاقمندان خواست مقالات خود را برای بررسی در این همایش ارسال کنند.

وی افزود: چکیده مقالات باید تا 20 آذرماه ارسال شود.

وی گفت: باید زمینه را برای توسعه این صنایع دستی در بازرهای خارجی مهیا کرد و همچنین در بازار داخلی نیز مصرف کنندگان و علاقمندان با زیبای و اصالت این اثر باید آشنا شوند.

