ترخیص وعده ها از گمرک منطقه ویژه اقتصادی لرستان/ استاندار وارد عمل شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند استاندار لرستان امروز پنج شنبه در سفر به شهرستان ازنا به بررسی مشکلات صنایع ، گمرک و سد کمندان شهرستان ازنا پرداخت تا رفع مشکل کمرگ را در اولویت کاری خود قرار دهند.

وی در ابتدای این بازدید به منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ازنا رفت تا مشکلات و موانع عدم آغاز به کار گمرک این شهرستان را با حضور نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی و فرماندار شهرستان ازنا بررسی کند.

بازوند در نشستی در ساختمان گمرک ازنا با اشاره به اهمیت وجود منطقه ویژه اقتصادی و گمرک در این شهرستان اظهار داشت: این موضوع یک فرصت برای توسعه شهرستان و استان است که نباید با فرصت سوزی از بین برود.

وی با انتقاد از برخی سوء مدیریت ها در عدم آغاز به کار گمرک شهرستان ازنا افزود: مردم از وعده دادن خسته شده اند و خواستار انجام اقدامات عملی هستند.

استاندار لرستان با اشاره به مشکلات و مسائلی که مانع از آغاز به کار گمرک شهرستان ازنا شده است خواستار هماهنگی و همدلی مسئولان برای حل این مشکلات شد و یادآور شد: تلاش می شود با فراهم کردن شرایط لازم گمرک شهرستان ازنا از هفته آینده آغاز به کار کند.

بنابر این گزارش گمرک شهرستان ازنا در هفت کیلومتری این شهرستان واقع شده و نقش مهمی در پویایی منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان دارد ولی علی رغم اینکه در تیرماه سال جاری با حضور حبیب الله دهمرده استاندار سابق لرستان و جمعی از مدیران استان افتتاح شد همچنان در تعطیلی به سر می برد.

این وضعیت به گونه ای است که تاکنون گمرک شهرستان ازنا تنها موفق شده است که "وعده" ها را به گوش مردم استان و این شهرستان صادر کند؛ موضوعی که صدای مردم و مسئولان این شهرستان را نیز درآورد.

عدم آغاز به کار گمرک منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ازنا پس از گذشت حدود پنج ماه از افتتاح آن انتقاد شدید امام جمعه شهرستان ازنا در خطبه های نماز جمعه را نیز به همراه داشت.

حجت الاسلام هراتی مطلق با اشاره به افتتاح گمرک شهرستان ازنا اظهار داشت: مسئولین شهرستان و استان را برای افتتاح گمرک دعوت کردند و وقت آنان را گرفتند اما هنوز از گمرک خبری نیست.

وی با اشاره به اینکه هنوز هیچ خودرویی در این گمرک بارگیری نشده است گفت: خواهش ما این است که تا از راه اندازی طرحی یقین ندارند به مردم وعده پوچ و توخالی ندهند.

امام جمعه ازنا یادآور شد: منطقه ویژه اقتصادی ازنا و گمرک این شهرستان تا کنون سه بار افتتاح شده اند اما هنوز هیچ فعالیتی در آن ها آغاز نشده است.

بنابر این گزارش هم اکنون بیش از 80 درصد صادرات استان از منطقه دشت سیلاخور که شامل شهرستانهای دورود، ازنا، الیگودرز و بروجرد است انجام می شود و همین امر ضرورت راه اندازی گمرک در این منطقه را روشن تر می سازد.

این در حالیست که راه اندازی گمرک باعث رونق منطقه ویژه اقتصادی ازنا به عنوان تنها منطقه ویژه اقتصادی استان لرستان نیز خواهد شد.

در صورت راه اندازی کمرگ و راه اندازی کامل صنایع در حال ساخت در منطقه ویژه اقتصادی لرستان، برای حدود دو هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد که می تواند بخش عمده ای از مشکل بیکاری در شهرستان ازنا را رفع کند.

به نظر می رسد با بازدید امروز استاندار لرستان از گمرک منطقه ویژه اقتصادی لرستان در شهرستان ازنا و پیگیریهای جدی هوشنگ بازوند امیدها برای رفع مشکلات این گمرک رنگ تازه ای به خود گرفته است.