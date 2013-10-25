گمرک ازنا راه اندازی شود/ افتتاح سه باره پروژه ای که همچنان راکد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هراتی مطلق در خطبه های نماز جمعه شهرستان ازنا با تبریک عید غدیر خم از حضور با شکوه مردم و سادات این شهرستان در جشن غدیر شهرستان ازنا تقدیر کرد و اظهار داشت: حضور در این جشن ها و اعیاد تعظیم شعائر الهی است.

وی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در جشن های اهل بیت و زنده نگه داشتن واقعه غدیر تیری به قلب دشمنان اهل بیت (ع) و وهابیت است افزود: غدیر از معجزات شیعه است که تا کنون حفظ شده و به ما رسیده است.

امام جمعه ازنا در ادامه با انتقاد از نسبت دادن برخی مطالب ناروا به امام خمینی (ره) و شهدا توسط نزدیکان ایشان گفت: چرا به گونه ای رفتار کنیم که دشمنان انقلاب از آن سوء استفاده کنند.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره حفظ و انتقال صحیح مکتب امام خمینی (ره) به نسل های آینده اظهار داشت: بر اساس وصیت امام خمینی(ره) نیز نسبت دادن برخی مطالب به ایشان قابل قبول نیست.

حجت الاسلام هراتی مطلق همچنین با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان درباره نحوه صحیح انتقاد از دولت، از برخورد احساسی و عجولانه برخی افراد و تخریب دولت انتقاد کرد.

وی با بیان اینکه تصمیم گیری درباره رابطه با آمریکا در شئون رهبر معظم انقلاب است تاکید کرد: ولایت فقیه رکن انقلاب است و هر کس با مقام معظم رهبری زاویه پیدا کند ملت او را کنار خواهد زد.

امام جمعه ازنا در بخش پایانی خطبه دوم با اشاره به سفر استاندار لرستان به شهرستان ازنا در هفته گذشته خواستار پیگیری برای به سرانجام رساندن طرح های نیمه تمام در شهرستان ازنا شد.

وی با انتقاد شدید از عدم راه اندازی گمرک شهرستان ازنا و راه آهن ازنا - الیگودرز - اصفهان اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی ازنا و گمرک این شهرستان تا کنون سه بار افتتاح شده اند اما هنوز هیچ فعالیتی در آن ها آغاز نشده است.