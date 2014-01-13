ماجرای "تا سه نشه بازی نشه" در افتتاح یک گمرک/ وعده هایی که بالاخره پروانه سبز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر ، گمرک منطقه ویژه اقتصادی لرستان که در تیرماه سال جاری توسط حبیب اله دهمرده استاندار وقت لرستان برای سومین بار افتتاح شد، روز گذشته پس از گذشت بیش از 6 ماه از آخرین افتتاح پذیرای اولین محموله وارداتی و ترانزیتی شد و به انتظار صاحبان صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی ازنا پایان داد.

پس از اینکه خبرگزاری مهر در گزارش های مختلفی به بیان مشکلات و عدم آغاز به کار گمرک منطقه ویژه اقتصادی ازنا پرداخت، استاندار لرستان در اوایل آذر ماه سال جاری در سفر خود به این شهرستان در نشستی اختصاصی به بررسی موانع فعالیت و مشکلات این گمرک پرداخت که نتیجه آن وعده آغاز به کار گمرک طی یک هفته بود.

حال با گذشت بیش از یک ماه از وعده هوشنگ بازوند استاندار لرستان روز یکشنبه اولین محموله وارداتی که شامل مواد اولیه کارخانه داروسازی بایر افلاک بود وارد منطقه ویژه اقتصادی ازنا شد تا هم قفل بزرگترین داروسازی خاورمیانه باز شود و هم شاه کلید صادرات و واردات در قفل منطقه ویژه اقتصادی لرستان بچرخد.

محمود بوالحسنی فرماندار ازنا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ماه ربیع الاول و همزمان با سالروز آغاز امامت و ولایت حضرت مهدی (عج)، اولین محموله وارداتی و ترانزیتی وارد منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ازنا شد.

وی با بیان اینکه این محموله شامل مواد اولیه کارخانه داروسازی بایر افلاک شهرستان ازنا است افزود: این محموله 50 تنی در قالب 6 کانتینر امروز وارد منطقه ویژه اقتصادی ازنا شد.

فرماندار شهرستان ازنا ادامه داد: با ورود این محموله 50 تنی منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ازنا از روز یکشنبه هفته جاری فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

وی با بیان اینکه این اقدام ارزشمند حاصل تلاش ها و پیگیری های استاندار لرستان و نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی است از همکاری همه مسئولان از جمله گمرک لرستان و شرکت شهرک های صنعتی تقدیر کرد.

بوالحسنی با تاکید بر اینکه آغاز به کار این منطقه نوید بخش توسعه و پیشرفت استان لرستان است افزود: امیدواریم صاحبان صنایع تجار و بازرگانان استقبال خوبی از فعالیت و سرمایه گذاری در این منطقه داشته باشند.

بنابراین گزارش گمرک تنها منطقه ویژه اقتصادی لرستان در ازنا که در هفت کیلومتری این شهرستان واقع شده است و نقش مهمی در پویایی این منطقه ویژه اقتصادی دارد.

این گمرک تاکنون سه بار افتتاح شده ولی هیچ گاه شاهد آب شدن یخ فعالیت خود نبوده است تا بالاخره پس از پیگیریهای هوشنگ بازوند استاندار لرستان این گمرک فعالیت خود را در شهرستان ازنا آغاز کند.

این در حالیست که پیش از این گفته می شد دلیل عدم فعالیت این گمرک مشکل تامین نیروی انسانی و تجهیزات بوده است که به نظر می رسد با آغاز به کار این گمرک در قطب صادرات لرستان به مرور مشکلات موجود در این بخش نیز رفع شود.

استمرار معطلی وعده ها در زمینه راه اندازی گمرک منطقه ویژه اقتصادی لرستان تاکنون بارها موجب انتقاد مسئولان مختلف شده بود که آخرین انتقادات به اظهارات امام جمعه شهرستان ازنا بازمی گردد که در خطبه های نماز جمعه با اشاره به افتتاح گمرک شهرستان ازنا گفته بود: خواهش ما این است که مسئولان تا از راه اندازی طرحی یقین ندارند به مردم وعده پوچ و توخالی ندهند.

حجت الاسلام هراتی مطلق با اشاره به طولانی شدن تحقق وعده ها در این بخش یادآور شده بود که منطقه ویژه اقتصادی ازنا و گمرک این شهرستان تاکنون سه بار افتتاح شده اند اما هنوز هیچ فعالیتی در آن ها آغاز نشده است.

بنابر این گزارش هم اکنون بیش از 80 درصد صادرات استان از منطقه دشت سیلاخور که شامل شهرستانهای دورود، ازنا، الیگودرز و بروجرد است انجام می شود و همین امر ضرورت فعالیت جدی گمرک در این منطقه را روشن تر می سازد.

این در حالیست که راه اندازی گمرک باعث رونق منطقه ویژه اقتصادی ازنا به عنوان تنها منطقه ویژه اقتصادی استان لرستان نیز خواهد شد چرا که که در حال حاضر 12 واحد صنعتی با سرمایه گذاری حدود 500 میلیارد تومان در این منطقه فعال هستند و ظرفیت راه اندازی 15 واحد صنعتی بزرگ دیگر نیز در این منطقه وجود دارد.

همچنین در صورت فعال شدن گمرک و ایجاد کامل صنایع در حال ساخت در منطقه ویژه اقتصادی لرستان، برای حدود دو هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد که می تواند بخش عمده ای از مشکل بیکاری در شهرستان ازنا را رفع کند.

.....................

گزارش: میثم لک