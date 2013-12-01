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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۸

برای حضور در بازی‌های آسیایی؛

تیم ملی با اسب‌های شخصی به اینچئون می‌رود

تیم ملی با اسب‌های شخصی به اینچئون می‌رود

تیم ملی سوارکاری ایران به دلیل مخالفت مسئولان برگزاری بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون برای اعزام اسب‌های شخصی باید با اسب‌های اجاره‌ای از اروپا در این رقابتها حضور یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود رایزنی‌های زیادی که از سوی فدراسیون سوارکاری برای اعزام سوارکاران ایران با اسب‌های شخصی به بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون کره‌جنوبی صورت گرفت، مسئولان برگزاری این بازی‌ها به خاطر مشکلات قرنطینه در ایران با این خواسته موافقت نکردند. در این باره تلاش‌های فدراسیون سوارکاری کره‌جنوبی هم بی‌فایده بود.

سرپرست فدراسیون سوارکاری ایران با تایید این خبر عنوان کرد که تیم ملی با هشت سوارکار در این بازی‌ها حضور خواهد یافت که پنج نفر از این جمع در رشته پرش و سه ورزشکار دیگر هم درساژ تیم ملی را همراهی خواهند کرد.

محمود حیدری همچنین گفت: قرار بر این شده که ورزشکاران اسب‌ها را از اروپا بیاورند که برخی از آنها گفتند اسب را خریداری می‌کنند و بقیه هم باید اجاره کنند. البته فدراسیون هزینه معمول مسابقات مثل اردوها و حمل و نقل را پرداخت خواهد کرد ولی هزینه اجاره و نگهداری اسب‌ها با ورزشکاران خواهد بود.

کد مطلب 2186193

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