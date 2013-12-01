آغاز ثبت نام در کنکور 93 از 16 آذر/ پذیرش بدون آزمون در 70 درصد ظرفیت آموزش عالی

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ثبت نام برای شرکت در آزمون سراسری سال 93 به منظور پذیرش دانشجو در دور های روزانه، نوبت دوم، نیمه حضوری، مجازی و پردیس خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، دانشگاههای پیام نور همچنین غیردولتی غیرانتفاعی و فرهنگیان از شنبه 16 آذرماه از طریق سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org آغاز می شود و تا 23 ماه جاری ادامه دارد.

پذیرش در دانشگاه آزاد

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه جلسه چهارشنبه 6 آذرماه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، داوطلبانی که علاقمند به شرکت در گزینش و انتخاب کد رشته محلهای تحصیلی بر اساس آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی هستند، همانند آزمون سراسری سال 92 ضرورت دارد نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون سال 93 اقدام کنند.

سوابق تحصیلی

به گفته توکلی پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی بر اساس آزمون با توجه به سوابق تحصیلی مرتبط، موجود و تراز شده دانش آزموان که طی سالهای 84 تا 92 دیپلم خود را در رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی همچنین علوم و معارف اسلامی بر اساس امتحانات نهایی و کشوری دریافت کرده اند، حداکثر تا 25 درصد تاثیر قطعی دارد.

مشاور عالی سازمان سنجش با بیان اینکه نمره کل نهایی بر اساس نمرات تراز شده صورت می گیرد، ادامه داد: سوابق تحصیلی برای داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی و برای دیپلمه های نظام جدید ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی همچنین علوم و معارف اسلامی سالهای 84 تا 92 است که امتحانات سال سوم دبیرستان آنان به صورت کتبی و سراسری برگزار شده است.

زمان برگزاری آزمون

وی درباره زمان برگزاری آزمون سراسری سال 93، گفت: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده، آزمون سال 93 روزهای 5، 6 و 7 تیرماه سال 93آینده در حوزه های امتحانی برگزار می شود.

پذیرش بدون آزمون دانشگاهها

توکلی همچنین درباره پذیرش بدون آزمون، اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، پذیرش در برخی کد رشه محلهای دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی منحصراً اساس سوابق تحصیلی دیپلم(سال سوم آموزش متوسطه)صورت می گیرد.

وی گفت: تعداد کد رشته محلهای هریک از موسسات آموزش عالی و فهرست این کد رشته محلها، اعلام خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول سازمان سنجش، با توجه به مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، پذیرش در سال 93 برای حدود 70 درصد کل ظرفیت آموزش عالی بر اساس سوابق تحصیلی صورت می گیرد.