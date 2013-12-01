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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۲۰:۲۷

سه معاون استاندار سابق خوزستان حکم مشاور گرفتند

سه معاون استاندار سابق خوزستان حکم مشاور گرفتند

اهواز - خبرگزاری مهر: سه نفر از معاونان استانداری خوزستان از سوی استاندار جدید حکم مشاوره گرفتند تا تغییر سمت آنها که در مدت اخیر نقل محافل بود، رنگ و بویی جدی به خود بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین انتصابات عبدالحسین مقتدایی استاندار خوزستان، سید کریم حسینی معاون فعلی سیاسی اجتماعی به عنوان مشاور در امور هماهنگی با مجلس و ارتباطات مردمی، علیرضا شیخ رباط معاون امنیتی استاندار به عنوان مشاور و نماینده ویژه استاندار در امور هماهنگی و اجرای مصوبات و توافقات مرتبط با کشور عراق و بهروز حسینی فر معاون منابع انسانی استاندار به عنوان مشاور استاندار در اموربین الملل منصوب شدند.

پیش از این استاندار خوزستان 17 مشاوره دیگر را نیز برای خود معرفی کرد که با انتصاب سه تن از معاونان فعلی به عنوان مشاور، تعداد این افراد به عدد 20 رسید.

همچنین از استانداری خوزستان خبر می رسید روز چهارشنبه در مراسمی رسمی، فرج‌ الله خبیر به عنوان معاون سیاسی اجتماعی، علی عماد به عنوان معاون توسعه و پشتیبانی، قدرت الله دهقان به عنوان معاون امنیتی و انتظامی، حاجتی به عنوان معاون برنامه ریزی و احمد سیاحی به عنوان معاون عمرانی استانداری خوزستان معارفه خواهند شد.

همچنین در انتصابی دیگر، خسرو پیرهادی با حکم استاندار خوزستان به عنوان سرپرست اداره کل حراست استانداری خوزستان منصوب و جانشین علی جمالپور در این سمت شد. جمالپور از نیروهای آموزش و پرورش خوزستان به شمار می رود.

کد مطلب 2186778

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