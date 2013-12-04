90 واگن لبه بلند به ناوگان ریلی کشور پیوست/ ساخت قطار مسافری با سرعت 200 کیلومتر در ساعت

به گزارش خبرنگار مهر شرکت واگن پارس اراک بزرگترین تولیدکننده انواع تجهیزات ریلی است که حدود نیمی از واگن های ناوگان ریلی کشور اعم از باری و مسافری ساخت این شرکت است.

در آخرین دوره تولیدات، این شرکت 90 واگن از قرار داد ساخت 200 دستگاهی را تحویل شرکت داخلی داد.

محمدرضا مختاری ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به محموله 90 واگنی گفت: 150 واگن از کل قرار داد تحویل داده شده و مابقی تا پایان امسال تحویل می شود.

صرفه جویی ارزی با ساخت داخل

وی وزن حمل بار در هر واگن را بیش از 22 تن دانست و افزود: هر واگن نصف قیمت خرید خارج ساخته شده است چنانکه حدودا قیمت خرید هر واگن در بازار جهانی 85 هزار دلار است.

مختاری با بیان اینکه هر واگن بار بیش از 100 کامیون را می تواند حمل کند و تجهیزاتی پاک محسوب می شود گفت: با واگن های لبه بلند طراحی داخل نیازی به واردات نیست و کشور در این زمینه خودکفاست.

به توان کارخانه های داخل توجه بیشتری شود

واگن پارس اراک قادر به تولید سالانه حدود دو هزار انواع تجهیزات ریلی و واگن است که به گفته مختاری، انواع دانش فنی تولید در این کارخانه بومی شده و قادر به تولیدات حجیم ریلی است.

مختاری با بیان اینکه نوعی بوژی به عنوان مهترین تجهیز واگن و سامانه حرکت دهنده آن، در کارخانه بومی شده است گفت: ارگان هایی که نیاز واگنی دارند باید به ساخت و توان داخل بیشتر توجه کنند واگر چنین باشد از تمام ظرفیت تولید در کارخانه های داخلی می توان استفاده کرد.

نیمی از ناوگان ریلی کشور ساخت داخل است

وی در ادامه با یادآوری اینکه این کارخانه بزرگترین و باسابقه ترین تولیدکننده تجهیزات ریلی کشور است گفت: اکنون بیش از 45 درصد تجهیزات و واگن های حرکت کننده بر ریل کشور در این کارخانه ساخته شده است.

مختاری، با اشاره به فعالیت خوشه ریلی استان مرکزی گفت: فعالیت این کارخانه منجر به زایش خوشه ریلی شده و اکنون بیش از 100 کارخانه در زمینه تجهیزات ریلی در اراک فعالیت می کنند.

مدیرعامل واگن پارس اراک با اشاره به تاکید برنامه توسعه پنجم کشور بر توسعه ناوگان ریلی و نوسازی آن گفت: این کارخانه در کنار خوشه ریلی استان مرکزی قادر به انجام این ماموریت مهم است.

ساخت واگن مسافری با سرعت200 کیلومتر در ساعت

وی با اشاره به تحقیق و توسعه تولیدات در این کارخانه از طراحی و ساخت نمونه واگن مسافری با سرعت 200 کیلومتر در ساعت خبر داد و افزود: این قطار بدون هیچ کمک خارجی ساخته شده و تا پایان سال از آن رونمایی می شود.

شرکت واگن پارس اراک

شرکت واگن پارس در سال 1363 با سرمایه گذاری مشترک سازمان گسترش و نوسازی صنایع و راه آهن جمهوری اسلامی در اراک تاسیس شده و در زمینه تولید محصولات متنوعی از خودروهای ریلی شامل انواع واگن های باری و لبه بلند، لوکوموتیوهای دیزلی شش محوره، قطارهای مترو، ترنست و بوژی فعالیت دارد.

این کارخانه علاوه بر تامین نیاز داخل تاکنون به کشورهایی چون سودان، کوبا، سوریه، بنگلادش و چین صادرات داشته است.