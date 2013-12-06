بدون ورود ایران مشکلات خاورمیانه حل شدنی نیست

به گزارش خبرنگارمهر، حجت السلام احمد محسن زاده در خطبه های این هفته نمازعبادی سیاسی بخش بوستان شهرستان بهارستان گفت: امروز مسئله خاورمیانه با ورود برخی از کشورهای غربی به کلافی سردرگم تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اهداف کلی نظام اسلامی در سیاست خارجی، ورود ایران می تواند به مسئله اصلی خاورمیانه خاتمه دهد، وگرنه دخالت های بی مورد دامنه جنگ افروزی ها را در منطقه گسترش می دهد.

خطیب جمعه نسیم شهردر ادامه سخنان خود به مسئله حقوق بشری از جنس آمریکایی نیز اشاره کرد و گفت: متأسفانه امروز حقوق بشر به دلیل وابستگی به آمریکا و برخی دیگر از کشورهای متجاوز، صرفاً یک نام را با خود به یدک می کشد.

محسن زاده، حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران را بعنوان نمونه ای بارز از وابستگی این نهاد به اصطلاح حقوق بشری جهانی یاد کرد و افزود: در زمان جنگ ناو آمریکایی، هواپیمای مسافربری ایران را با نزدیک به۳۰۰ سرنشین ساقط کرد و گفتند که اشتباه شده، اما رئیس جمهوری وقت آن کشور به فرمانده ناو حمله ور مدال افتخار و جایزه داد.

وی ادامه داد: دو روز پس از حمله ناو آمریکایی به هواپیمایی مسافربری، ایران به سازمان ملل و دادگاه لاهه شکایت کرد، اما جواب آنها تنها بیان تأسف بود.

به گفته وی، سازمان ملل نوکر استکبار است و باید نهادی بی طرف در این زمینه شکل گیرد تا به مسائلی از این دست به درستی رسیدگی شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بخش بوستان در ادامه آمریکا را غیر قابل اعتماد دانست و گفت: نمی شود به آمریکا اعتماد کرد و از زمانی که مذاکره هسته ای به نفع ایران خاتمه یافت، رجزخوانی اوباما نیز آغاز شده است .

محسن زاده، استفاده از دانش هسته ای را حق مسلم ایران دانست و تصریح کرد: جهان باید بپذیرد که استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حق مسلم ایران محسوب می شود و مردم در این رابطه ذره ای از حقوق قانونی خود عقب نشینی نمی کنند.

وی ادامه داد: تحریم ایران طی این سه دهه توسط آمریکا، جهان را در مسائل اقتصادی، سیاسی و دیگر تحولات جهانی به چالش کشید؛ این روزها همه شاهدند که آمریکا رو به ضعف و زوال رفته و دچار بحران شدید مالی است و خروج از این بحران در گرو رفع تحریم های کلی ایران است.

این مسئول با اشاره به حمایت قاطع رهبر فرزانه انقلاب از تیم مذاکر کننده نیز گفت: رهبرمعظم انقلاب اسلامی ایران از تیم مذاکره کننده راضی اند و مردم نیز قطعا پشتیبان آنها هستند.

وی ادامه داد: اگر امروز ایران اسلامی به توفیقاتی در عرصه جهانی دست پیدا می کند، بدانید که مرهون همین استقامت ها بود و این پیشرفت ایران در سطوح مختلف جهانی بود که توانست آمریکا را به میز مذاکره بکشاند.

محسن زاده در ادامه خطبه های این هفته، مردمی بودن مسئولان را امری مهم خواند و افزود: برای بدست آوردن موفقیت در حوزه کاری راهی جز در کنار مردم بودن نیست، چرا که مسئولان نمی توانند با پول قلب ها را تسخیر کنند ولی با اخلاق و منش خود می توانیم به توفیقات ارزشمندی دست یابند.