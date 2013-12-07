گواهي مهارت صنايع دستي برای سه هزار صنعتگر اردبيلي صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دباغ عبداللهی عصر شنبه در جلسه بررسي مشكلات صنعتگران صنايع دستي اردبيل اضافه كرد: گواهي مهارت در راستای اجرایی شدن قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی اجرا مي شود.
وي با بيان اينكه براي شركت در آزمون مهارت فنی و حرفه ای و اخذ کارت تائیدیه صلاحیت حرفهای سه هزار و 573 صنعتگر شاغل به اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان معرفی شده بودند، اضافه کرد: اين افراد در رشته های صنایع دستی از جمله گلیم بافی، ورنی بافی، جاجیم بافی، معرق و منبت چوب، رودوزیهای سنتی و... بودند.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان با اشاره به صدور بيشترين گواهي مهارت در اردبیل، نمین، پارس آباد، خلخال و مشگین شهر افزود: از سال 88 تا پایان شش ماه اول 92 نيز دو هزار و 457 صنعتگر تحت پوشش بیمه اجتماعی صنعتگران در قالب قانون بیمه قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی قرار گرفتهاند.
وی عدم وجود برخی رشتههای مصوب صنایع دستی در دفترچههای ثبت نام آزمون فنی و حرفهای، عدم آشنایی صنعتگران با ثبتنام اینترنتی، طولانی شدن مراحل معرفی صنعتگران تا مرحله اخذ کارت مهارت فنی و حرفهای و نداشتن کد استاندارد فنی و حرفه ای برای برخی رشتههای صنایع دستی را از جمله چالشهاي اجرایی کردن قانون بیمه اجتماعی صنعتگران شاغل صنایع دستی برشمرد.
دباغ عبداللهی تعامل و همکاریهای ميراث فرهنگي و فني و حرفهاي و تحمل صنعتگران و همچنین ارائه راهکارهای پیشنهادی و برگزاری جلسات در راستای حل مشکلات موجود را از مهمترين راهكارهاي تسريع در روند بیمه صنعتگران در قالب قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی عنوان كرد.
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