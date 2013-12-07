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۱۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۵۶

دباغ عبداللهی:

گواهي مهارت صنايع دستي برای سه هزار صنعتگر اردبيلي صادر شد

گواهي مهارت صنايع دستي برای سه هزار صنعتگر اردبيلي صادر شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اردبيل از صدور گواهي مهارت صنايع دستي براي سه هزار صنعتگر اين استان طي چهار سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دباغ عبداللهی عصر شنبه در جلسه بررسي مشكلات صنعتگران صنايع دستي اردبيل اضافه كرد: گواهي مهارت در راستای اجرایی شدن قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی اجرا مي شود.

وي با بيان اينكه براي شركت در آزمون مهارت فنی و حرفه ای و اخذ کارت تائیدیه صلاحیت حرفه‌ای سه هزار و 573 صنعتگر شاغل به اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان معرفی شده بودند، اضافه کرد: اين افراد در رشته های صنایع دستی از جمله گلیم بافی، ورنی بافی، جاجیم بافی، معرق و منبت چوب، رودوزی‌های سنتی و... بودند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان با اشاره به صدور بيشترين گواهي مهارت در اردبیل، نمین، پارس آباد، خلخال و مشگین شهر  افزود: از سال 88 تا پایان شش ماه اول 92 نيز دو هزار و 457 صنعتگر تحت پوشش بیمه اجتماعی صنعتگران در قالب قانون بیمه قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی قرار گرفته‌اند.

وی عدم وجود برخی رشته‌های مصوب صنایع دستی در دفترچه‌های ثبت نام آزمون فنی و حرفه‌ای، عدم آشنایی صنعتگران با ثبت‌نام اینترنتی، طولانی شدن مراحل معرفی صنعتگران تا مرحله اخذ کارت مهارت فنی و حرفه‌ای و نداشتن کد استاندارد فنی و حرفه ای برای برخی رشته‌های صنایع دستی را از جمله چالش‌هاي اجرایی کردن قانون بیمه اجتماعی صنعتگران شاغل صنایع دستی برشمرد.

دباغ عبداللهی تعامل و همکاری‌های ميراث فرهنگي و فني و حرفه‌اي و تحمل صنعتگران و همچنین ارائه راهکارهای پیشنهادی و برگزاری جلسات در راستای حل مشکلات موجود را از مهمترين راهكارهاي تسريع در روند بیمه صنعتگران در قالب قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی عنوان كرد.

کد مطلب 2190654

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