جنگلهای ایلام موزه حیات وحش غرب کشور/ گونه های نادر جانوری نیاز به حفاظت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام با جنگلها و کوهستانهای بلند و مرتفع خود، جایگاه بسیاری از حیات وحش است و در این استان همه گونه های جانوری کشور وجود دارند.

استان ایلام به واسطه گونه های مختلف جانوری دارای مناطق حفاظت شده مانشت، قلارنگ، کولک، کبیرکوه، دینارکوه و... است.

در همه این مناطق گونه های بسیار مهم و کمیاب نیز وجود دارد که در نقاط دیگر کشور کمتر یافت می شود که در نوع خود جالب توجه است.

این استان به واسطه آب هوای چهار فصل دارای گونه های جانوری متناسب با شرایط آب و هوایی نیز هست و در حالی که مثلا شهرستانهای دهلران و مهران بیابانی هستند، مناطق شمالی ایلام مثل ایوان، شیروان کاملا کوهستانی هستند.

همین عامل باعث شده گونه مختلف جانوری متناسب با بیابان و جنگل در این استان یافت شود و این استان را می توان موزه حیات وحش غرب کشور نامید.

وجود گوزن زرد ایرانی در ایلام

در سالهای اخیر وجود گوزن زرد ایرانی برای پرورش در مناطق مانشت و قلارنگ بسیار خوب جواب داد و باعث شد از این گونه کمیاب در استان ایلام حدود 18 راس وجود داشته باشد.

با این حال گستره مناطق حفاظت شده استان ایلام بسیار زیاد است که گاهی شکارچیان دست به کارهای بسیار زشتی می شوند و باعث از بین رفتن بعضی از گونه های جانوری می شوند.

نسل بعضی از گونه های جانوری در حال منقرض شدن است

یک کارشناس محیط زیست در استان ایلام به خبرنگار مهر گفت: نسل یعض از گونه های جانوری در حال از بین رفتن است و نیاز به حفط و حراست بیشتر دارند.

محمد اکبری اظهار داشت: در منطقه کولک واقع در مرز مهران بسیاری از گونه های جانوری نظیر قوچ، کل، بز و... وجود دارد و هر ساله تعداد زیادی از آنها توسط شکارچیان شکار می شود.

وی عنوان کرد: یکی از مهمترین معضلات محیط زیست استان ایلام کمبود محیط بان با توجه به وجود و گستره زیاد مناطق حفاظت شده است.

اکبری بیان داشت: گونه های جانوری استان ایلام در مناطق حفاظت شده استان بیشتر زندگی می کنند و از گونه های جانوری استان می توان به خرس قهوه ای، پلنگ، گربه وحشی و..اشاره کرد.

گونه های کمیاب جانوری استان ایلام

مدیر کل محیط زیست استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام با 20 هزار کیلومتر مربع حدود 1.2 درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است.

غلامحسین کاظمی عنوان کرد: از نظر اقلیمی استان ایلام جزو مناطق گرمسیری محسوب می شود ولی به علت وجود ارتفاعات و اختلاف درجه حرارات و بارندگی در بخشهای شمالی آب و هوای سرد، بخشهی میانی آب هوای معتدل و در بخشهای جنوبی آب و هوای گرمسیری مشاهده می شود.

وی عنوان کرد: استان ایلام از ویژگی های دو رویشگاه ایرانی - تورانی و خلیجی عمانی برخوردار است و چهار ناحیه رویش گباهی با حدود هزار گونه گیاهی در این منطقه شناسایی شده است.

این مسئول اظهار داشت: گونه های مهم درختی شامل بلوط ایرانی، زالزالک، ارغوان و..گونه های مرتعی شامل بابونه، آویشن، ریواس و...است.

کاظمی بیان داشت: از رده پستانداران 32 گونه وابسته به شش جنس(زوج سمان چهار گونه، گوشتخواران 13 گونه، جوندگان شش گونه، حشره خواران سه گونه، خرگوشها یک گونه، خفاشها پنچ گونه) و از رده پرندگان نیز 183 گونه در استان گزارش شده است.

وی بیان داشت: چهار گونه پستاندار نایاب در زیستگاه های استان شناسایی شده این گونه ها شامل گربه کاراکال، پلنگ ایرانی، گربه وحشی وگربه جنگلی است.

این مسئول اظهار داشت: همچنین گونه های نادری دیگر مثل مار دم عنکبوتی و قورباغه درختی در این استان وجود دارد.

حفاظت و حراست از محیط زیست وظیفه همه انسانها

محیط زیست مکانی است که انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم با آن وابسته است و زندگی و فعالیت انسان با محیط زیست ارتباط دارد.

محیط زیست مکانی است که خدواند همه چیز را فراهم کرده تا زندگی بر روی زمین برای جانداران امکان پذیر باشد و بین موجودات زنده و محیط زیست یک ارتباط بسیار قوی وجود دارد.

استان ایلام یک موزه کامل از محیط زیست است که در آن می توان چشمه های آبگرم، غار حفاش، چشمه قیر، تنگه رازیانه، مناطق حفاظت شده قلارنگ، مناطق حفاظت شده کبیرکوه، مناطق حفاظت شده دینارکوه، منطقه حفاظت شده کولک، منطقه شکار ممنوع بینا، بیجار و چکر و..را می توان مشاهد کرد.

گونه های مختلف جانوری در این مناطق باعث شده طبیعت استان ایلام بیش از بیش مورد حفاظت و حراست قرار گیرد.

به طور قطع گونه های نادر و کمیاب جانوری در هر منطه باعث می شود گردشگران و علاقمندان زیادی در ارتباط محیط زیست و جانور شناسی به استان سفر کنند.

استان ایلام با این همه گونه های مختلف جانوری به طور قطع نیازمند یک باغ وحش است که باعث رونق منطقه شود.