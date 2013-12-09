به گزارش خبرنگار مهر، دولت قصد دارد افزایش قیمت حاملهای مختلف انرژی را در قالب اصلاحیه لایحه بودجه جداگانهای به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و از این رو افزایش قیمت حاملهای مختلف انرژی و فرآوردههای نفتی از ابتدای سال 93 منتفی به نظر می رسد.
در این بین تعیین تکلیف قیمت CNG به عنوان یکی از حاملهای انرژی پرطرفدار سبد سوخت خودروها موضوعی بوده که با حضور اعضای کمیسیون انرژی مجلس، مسئولان وزارت نفت، اقتصاد و انجمن صنفی صنعت سی.ان.جی در طول چند هفته گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
از ابتدای سالجاری تاکنون همزمان با افزایش حدود هفت درصدی مصرف بنزین عبور متوسط مصرف این فرآورده نفتی از مرز 70 میلیون لیتر در روز، به طور میانگین روزانه 19 تا 20 میلیون مترمکعب گاز در جایگاههای CNG مصرف شده است.
به عبارت دیگر، در شرایط فعلی اگر صنعت سی.ان.جی در کشور توسعه نمییافت متوسط مصرف روزانه بنزین ایران از ابتدای سالجاری تاکنون از مرز 90 میلیون لیتر در روز عبور می کرد.
هم اکنون با وجود توسعه جایگاههای CNG و ادامه تولید بنزین در مجتمعهای پتروشیمی اما واردات بنزین هم متوقف نشده و آمارهای وزارت نفت حاکی از آن است که به طور متوسط روزانه 4 میلیون لیتر بنزین واردات میشود.
همزمان با نقش تاثیرگذار CNG در کاهش وابستگی سبد سوخت خودروها به بنزین، اخیرا دولت به پیشنهاد انجمن صنفی صنعت سی.ان.جی کشور برای تثبیت قیمت CNG موافقت کرده است.
اردشیر دادرس در گفتگو با مهر با اشاره به منتفی شدن افزایش قیمت CNG در سال 1393، گفت: در کشورهای دارنده شبکه CNG همواره رابطهای 30 تا 25 درصدی بین قیمت بنزین و این حامل انرژی پاک وجود دارد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی با اعلام اینکه هم اکنون رابطه بین قیمت بنزین و CNG در ایران حدود 65 درصد است، تصریح کرد: در حال حاضر ایران یکی از گران قیمت ترین CNG ها را در بین کل کشورهای جهان در جایگاهها عرضه میکند.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه حتی با افزایش قیمت بنزین به لیتری یکهزار تومان هم بهای CNG نباید افزایش یابد، بیان کرد: هم اکنون به ازای مصرف هر مترمکعب CNG حدود 50 سنت در مصرف بنزین کشور صرفه جویی میشود.
وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی متوسط قیمت هر مترمکعب CNG حتی در مقایسه با گاز خانگی و صنعتی به ترتیب 300 و 400 درصد گران تر است، تبیین کرد: با توجه به در اختیار داشتن ذخایر و شبکه گسترده گازرسانی، وابستگی شدید سبد سوخت به مصرف بنزین و مزیتهای زیست محیطی، افزایش قیمت CNG توجیه اقتصادی ندارد.
دادرس با یادآوری اینکه از این رو پیش بینی میشود سال آینده حتی در صورت افزایش قیمت بنزین اما بهای CNG افزایش نیابد، تاکید کرد: با این وجود دولت اخیرا در نشست مشترکی در کمیسیون انرژی مجلس با افزایش دو برابری نرخ کارمزد فروش CNG موافقت کرد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی با بیان اینکه از این رو نرخ کارمزد به زودی از 40 به 80 تومان به ازای هر مترمکعب افزایش مییابد، گفت: افزایش نرخ کارمزد برخی از افزایش هزینههای تعمیر، نگهداری و راهبری جایگاههای CNG را به حداقل کاهش میدهد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی از وعده دولت مبنی بر تثبیت قیمت CNG حتی در صورت افزایش قیمت بنزین به بیش از یکهزار تومان خبر داد و اعلام کرد: پیش بینی میشود سال آینده تنها کارمزد فروش CNG بدون افزایش قیمت فعلی به دو برابر افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، دولت قصد دارد افزایش قیمت حاملهای مختلف انرژی را در قالب اصلاحیه لایحه بودجه جداگانهای به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و از این رو افزایش قیمت حاملهای مختلف انرژی و فرآوردههای نفتی از ابتدای سال 93 منتفی به نظر می رسد.
نظر شما