سناریوهای افزایش قیمت بنزین در سال 93/ زمزمه عرضه بنزین 1000 تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای رسمی حاکی از آن است که از ابتدای سالجاری تاکنون متوسط مصرف بنزین معمولی و سوپر کشور با ثبت رشدی حدود هفت درصدی به بیش از 70 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.



از این رو از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 17 میلیارد لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که مطابق با قیمت‌های فوب منطقه خلیج فارس در این مدت معادل 12 میلیارد دلار بنزین در داخل کشور مصرف شده است.



همزمان با رشد افسار گسیخته مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی، به دلیل تفاوت قیمتی بنزین در داخل و خارج کشور قاچاق و انحراف این محصول میان تقطیری به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان افزایش یافته است.



از سوی دیگر هر چند مطابق با مصوبات قانون بودجه سالجاری، دولت از ابزارهای قانونی لازم برای افزایش قیمت بنزین را در اختیار دارد اما ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از تثبیت بهای این بنزین تا پایان اسفند ماه سالجاری خبر داده است.



دولت هم هفته جاری در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1393 به مجلس شورای اسلامی راهکاری برای افزایش قیمت حامل‌های مختلف انرژی همچون بنزین و گازوئیل پیش بینی نکرده و قرار است طرح اصلاح قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی با ارسال لایحه جداگانه به مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد.



مسئولان درباره بنزین چه می‌گویند؟



در این بین، هر یک از مسئولان دولت و مجلس شورای اسلامی تاکنون سناریوهای مختلفی را برای افزایش قیمت بنزین به عنوان پرطرفدارترین محصول نفتی کشور مطرح می کنند.



بیژن زنگنه وزیر نفت، یکی از شروط افزایش قیمت بنزین را تولید خودروهای کم مصرف اعلام کرده و گفته است: با تصمیم مشترک مجلس شورای اسلامی و وزارت نفت احتمال افزایش قیمت بنزین از سال آینده وجود دارد.



جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از رایزنی دولت و مجلس برای حذف سهمیه بنزین برای سال 1393 خبر داده است.



عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی افزایش سهم گازوئیل در سبد سوخت خودروها، توسعه صنعت سی.ان.جی و اصلاح قیمت را سه سناریوی در دست اجرای دولت برای مدیریت و مهار مصرف بنزین اعلام کرده است.



ناصر رئیسی فرد رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور با ارائه دو پیشنهاد جدید جایگاه‌داران سوخت به دولت خواستار لغو سهمیه‌بندی و عرضه تک نرخی بنزین به‌منظور کاهش فساد در جایگاه‌ها شده است.



اردشیر دادرس رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی از وعده دولت مبنی بر تثبیت قیمت CNG حتی در صورت افزایش قیمت بنزین به بیش از یکهزار تومان خبر داده و اعلام کرده است: پیش بینی می‌شود سال آینده تنها کارمزد فروش CNG بدون افزایش قیمت فعلی به دو برابر افزایش یابد.



سیدمجتبی شفیعی رئیس ستاد سوخت با تاکید بر اینکه تاکنون تصمیمی درباره اصلاح قیمت بنزین گرفته نشده از تثبیت بهای این فرآورده نفتی تا پایان سالجاری خبر داد و تاکید می‌کند: هرگونه تغییر در قیمت و یا سهمیه‌های بنزین اطلاع رسانی خواهد شد.



زمزمه عرضه بنزین 1000 تومانی



جلیل جعفری بنه خلخال عضو کمیسیون انرژی مجلس امروز درباره تعیین قیمت بنزین برای سال 93، گفت: با توجه به اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی امسال اتفاق نیفتاد به نظر می‌رسد در بررسی بودجه سال آینده دوباره بر روی همان 38 درصد افزایش حامل های انرژی توافق شود چرا که بیش از این فشار تورمی به اقتصاد وارد می کند.



این مقام مسئول با بیان اینکه اگر قیمت بنزین 38 درصد افزایش یابد قیمت آن از 700 تومان به هزار تومان خواهد رسید، یادآور شد: در بررسی بودجه سال آینده دوباره بر روی همان 38 درصد افزایش حامل‌های انرژی توافق شود چرا که بیش از این فشار تورمی به اقتصاد وارد می‌کند .



به گزارش مهر، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هر چند از کیفیت و استاندارد بنزین تولید شده در داخل کشور انتقاد کرده است اما وزارت نفت در تازه ترین گزارش خود در تشریح اقدامات 100 روز نخست فعالیت دولت تدبیر و امید از ادامه تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی به عنوان یک دستاورد یاد می‌کند.



آمارهای رسمی منتشر شده توسط وزارت نفت حاکی از آن است که هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود 8 میلیون لیتر ماده اولیه بنزین در پتروشیمی‌ها تولید و برای عرضه تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌شود و تولید بنزین پتروشیمی تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.



با وجود تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی، روند واردات به طور متوسط روزانه حدود 4 میلیون لیتر بنزین کماکان ادامه دارد و وزارت نفت پیش بینی کرده تا پایان فروردین ماه سال آینده واردات این فرآورده استراتژیک نفتی ادامه یابد.



در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین استاندارد پایه نفتی در پالایشگاه‌های نفت کشور به طور متوسط روزانه حدود 65 میلیون لیتر است که از چند روز گذشته با بهره برداری از طرح بنزین سازی پالایشگاه نفت اصفهان، سه میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو 4 اتحادیه اروپا به ظرفیت تولید کشور افزوده شده است.