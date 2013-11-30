به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اوج گیری متوسط مصرف روزانه بنزین در ایران به ویژه از ابتدای سالجاری تاکنون، افزایش سهم CNG و گازوئیل در سبد سوخت خودروها، اطلاح قیمت و افزایش عدد اکتان و ارتقای درجه آرام سوزی بنزین فعلی از مهمترین سناریوهای قیمتی و غیر قیمتی دولت برای مهار رشد افسار گسیخته مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی بوده است.



بر اساس اهداف کلان توسعه صنعت CNG باید تا اسفند سال گذشته و با وجود چند مرحله تاخیر، تعداد کل مجاری عرضه گاز طبیعی فشرده کشور به دو هزار و 550 باب افزایش می یافت اما هم اکنون به طور کامل اهداف چند سال گذشته توسعه صنعت CNG در کشور محقق نشده است.



گزارش های رسمی حاکی از ان است که هم اکنون تعداد کل جایگاه‌های CNG کشور به دو هزار و 100 ایستگاه افزایش یافته از این رو تاکنون حدود 12 هزار نازل عرضه CNG در کل کشور طراحی و راه‌اندازی شده و ظرفیت عرضه CNG در جایگاه‌ها به مرز سه میلیون مترمکعب در ساعت رسیده است.



با این وجود در شرایط فعلی کشور با کسری شدید جایگاه‌های CNG روبرو بوده به طوری‌که به دلیل عدم انجام یک آمایش سرزمینی کارشناسی شده مردم در شهرهای کوچک و مسیرهای بین راهی با انبوه جایگاه گاز و در کلانشهرهای کشور با کسری شدید جایگاه CNG روبرو هستیم.



این در حالی است که در حال حاضر ایران از نظر تعداد خودروهای دوگانه سوز جایگاه دوم جهان را در اختیار دارد که با ساخت جایگاه‌های جدید و افزایش سهم CNG در سبد سوخت به زودی ایران به بزرگترین دارنده شبکه CNG جهان تبدیل می‌شود.



به عبارت دیگر، پس از اوج گیری ساخت جایگاه‌های CNG در دولت نهم در دو سال گذشته تاکنون ساخت و راه اندازی این نسل جدید عرضه انرژی پاک روندی نزولی را تجربه کرده است به طوری‌که هم اکنون پس از پاکستان، چین و آرژانتین، مقام چهارم جهان را در اختیار دارد.



دلایل سبقت مجدد بنزین از CNG در سبد سوخت



حسين هاشمي با بیان اینکه بر اساس مصوبات دولتی تا پايان برنامه پنجم توسعه سهم CNG در سبد سوخت بايد به 35 درصد افزايش يابد، گفت: هم اكنون سهم CNG در سبد سوخت حدود 23 درصد بوده که اين سهم بايد به حدود 12 درصد افزايش يابد.



سرپرست معاونت صنايع وانرژي ستاد مديريت حمل و نقل سوخت با یادآوری اینکه در کنار افزایش سهم CNG، بايد تعداد خودروهاي دوگانه سوز، جايگاههاي CNG، كيفيت خدمات و همچنين سياست‌هاي تشويقي براي استفاده از خودروهاي دوگانه سوز و احداث جايگاه از مهمترین اهداف توسعه صنعت CNG در ایرن است.



این مقام مسئول بادیآوری اینکه هم اکنون جلسات كارگروه CNG متشكل از نمايندگاني از وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد، اتحاديه‌ها و NGO هاي فعال، سازمان حفاظت از محيط زيست و در ستاد مديريت و حمل و نقل سوخت برگزار مي‌شود، اظهار داشت: با بررسي كه درباره وضعيت خودروهاي دوگانه سوز كارخانه اي انجام گرفته مشخص شد كه از ابتداي امسال برخي از قطعات محصولات دوگانه سوز به دليل به دليل وابستگي به منابع خارجي با محدوديت تامين مواجه شده است.



هاشمی با یادآوری اینکه محدودیت در تولید خودرو منجر به افزایش تولید خودروهای بنزین سوز به جای گازسوز شده است، تبیین کرد: با توجه به برنامه‌ريزي 3 ماه پاياني سال، توليد خودروهاي دوگانه سوز افزایش می‌یابد اما اهداف مصوب سال 93 عملیاتی نخواهند شد.



سرپرست صنايع و انرژي ستاد مديريت و حمل و نقل سوخت از ساخت 80 جايگاه جدید CNG تا پايان امسال خبر داد و افزود: همچنین در نیمه نخست سال آینده كل 2500 جايگاه CNG در كشور به بهره برداري خواهد رسيد.