به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کشکولی با اشاره به ثبت رکوردهای جدید در مصرف فرآورده‌های نفتی در نیروگاه‌ها، گفت: در چند روز گذشته به طور متوسط روزانه حدود 135 میلیون لیتر فرآورده نفتی شامل گازوئیل و نفت کوره در نیروگاه‌ها مصرف شده است.



مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مهمترین دلیل افزایش مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها را افزایش برودت هوا در اکثر استان‌های کشور عنوان کرد و افزود: همزمان با افزایش مصرف سوخت مایع واحدهای نیروگاه‌های متوسط مصرف بنزین کشور سیر نزولی را تجربه کرده است.



این مقام مسئول میانگین مصرف روزانه بنزین را 68 میلیون لیتر اعلام کرد و یادآور شد: مهمترین راهکارهای بلندمدت برای کاهش و مدیریت مصرف بنزین در کشور اسقاط خودروهای فرسوده و منطقی کردن قیمت این فرآورده نفتی است.



این عضو هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین از برنامه‌ریزی برای ذخیره‌سازی بنزین نوروزی خبر داد و تاکید کرد: برای تامین پایدار و مطمئن بنزین نوروزی مردم و بهار سال آینده ذخیره‌سازی این فرآورده نفتی در دستور کار قرار گرفته است.



به گزارش مهر، متوسط مصرف بنزین ایران از ابتدای سالجاری تاکنون رشدی حدود هفت درصدی را تجربه کرده است و در برخی از روزهای تابستانی و پائیزی مصرف مجموع بنزین معمولی و سوپر کشور حتی از مرز 75 میلیون لیتر در روز عبور کرده است.



از این رو از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 17 میلیارد لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که مطابق با قیمت‌های فوب منطقه خلیج فارس در این مدت معادل 12 میلیارد دلار بنزین در داخل کشور مصرف شده است.



همزمان با رشد افسار گسیخته مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی، به دلیل تفاوت قیمتی بنزین در داخل و خارج کشور قاچاق و انحراف این محصول میان تقطیری به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان افزایش یافته است.



از سوی دیگر هر چند مطابق با مصوبات قانون بودجه سالجاری، دولت از ابزارهای قانونی لازم برای افزایش قیمت بنزین را در اختیار دارد اما ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از تثبیت بهای این بنزین تا پایان اسفند ماه سالجاری خبر داده است.



دولت هم هفته جاری در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1393 به مجلس شورای اسلامی راهکاری برای افزایش قیمت حامل‌های مختلف انرژی همچون بنزین و گازوئیل پیش بینی نکرده و قرار است طرح اصلاح قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی با ارسال لایحه جداگانه به مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد.



وزارت نفت با انتشار گزارشی، اعلام کرد: تولید بنزین از سوی مجتمع‌های پتروشیمی ادامه دارد و زمانی که وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی عدم نیاز خود به بنزین پتروشیمی‌ها را اعلام کنند در مورد آینده تولید تصمیم گیری خواهد شد.



در حال حاضر روزانه حدود 8 میلیون لیتر ماده اولیه بنزین و حدود هفت تا ٩ میلیون لیتر افزودنی‌های مورد نیاز بنزین و گازوئیل مرغوب در مجتمع‌های پتروشیمی تولید شده و در اختیار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار می‌گیرد.