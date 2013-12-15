فریار حسینی کارگردان این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش "تهران - بلگراد" قرار است از 24 آذرماه در سالن کوچک تالار مولوی اجرای خود را آغاز کند. این نمایش در شانزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی موفق به کسب جوایزی از جمله تندیس بهترین فیلمنامه و جایزه دوم کارگردانی شده بود.

وی افزود: این نمایش از فضایی سوررئالیستی برخوردار است و داستان یک زن نویسنده را روایت می کند که نویسنده متوسطی است اما ادعای زیادی دارد. این شخص در رویایش با کاراکتر رمان جدیدش که یک زن منتقد ادبی و بازیگر تئاتر است زندگی می کند و برای اینکه رمانش پرفروش شود تصمیم می گیرد زن را به قتل برساند اما درباره نحوه کشتن این زن با خود او دچار مشکل می‌شود.

این کارگردان تئاتر ادامه داد: این نویسنده حتی برای رسیدن به چگونگی کشتن کاراکترش 10 مرگ معروف دنیای درام از جمله مرگ آنا کارنینا در رمان "آناکارنینا" تولستوی و کاراکتر خانم "خانم دالووی" و مرگ ویرجینیا ولف را مورد بررسی قرار می دهد اما در نهایت اتفاق دیگری پیش روی این نویسنده قرار می گیرد...

حسینی متذکر شد: در این نمایش موضوع مرگ مولف با کنایه و شوخی مورد نقد قرار می گیرد. تئوری مرگ مولف معتقد است که نویسنده بعد از نوشتن یک کتاب در واقع می میرد و تنها نوشته او است که باقی می ماند. هدف از نگارش این نمایشنامه نیز پرداختن به همین مسئله با زبان کنایه بوده است و اینکه آیا می شود جهانی را متصور شد که در آن کاراکترهای یک رمان نویسنده را به قتل برسانند و مرگ مولف به قتل آن منجر شود. این اثر نمایشی شرایط امروز ادبیات و تئاتر امروز ایران را بررسی می کند.

وی با ابراز خرسندی از بازگشایی دوباره تالار مولوی عنوان کرد: نمایش "تهران - بلگراد" جزو اولین آثاری است که در بازگشایی مجدد تالار مولوی به صحنه می رود. از این اتفاق بسیار خرسندم و امیدوارم علاقمندان به تئاتر دانشگاهی برای اینکه چراغ تئاتر مولوی همچنان روشن بماند از آثاری که در این تالار به صحنه می رود استقبال کنند و به اجراهای این سالن بها بدهند.

تئاتر مولوی که از هفته‌ گذشته و پس از چند ماه تعطیلی میزبان نمایش‌های "نان" و "قوی‌تر" شد، با "تهران - بلگراد " دور جدید فعالیت‌های خود را آغاز خواهد کرد. "تهران - بلگراد " جایزه بهترین نمایشنامه، ‌لوح تقدیر کارگردانی، ‌جایزه طراحی صحنه و نیز نامزد طراحی لباس را از شانزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی از آن خود کرده است.

مهناز ذبیحی و آیدا صادقی دو بازیگری که به خاطر ایفای نقش در فیلم سینمایی آفساید، به همراه سه بازیگر دیگر این اثر به طور مشترک موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگری زن از جشنواره فیلم خیخُن اسپانیا شدند در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

"تهران - بلگراد" از یکشنبه 24 آذرماه ساعت 18 در تالار کوچک مولوی به صحنه می رود.