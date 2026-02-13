صنعا: گزارش نماینده سازمان ملل به شورای امنیت پوششی برای تداوم جنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، « عبدالواحد ابوراس» معاون وزیر امور خارجه دولت یمن ، در واکنش به گزارش دوره‌ای «هانس گروندبرگ» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن به شورای امنیت، این گزارش را «پوششی برای استمرار جنگ و بهره‌برداری از بحران انسانی کشور» دانست.

ابوراس در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی سبأ تأکید کرد که «ادامه مغالطات آشکار از سوی سازمان ملل و آنچه جامعه بین‌المللی خوانده می‌شود، به جای ارائه تصویر واقعی از وضعیت یمن، تنها ابزاری برای تداوم منازعه و بهره برداری از آن است.»

وی ضمن انتقاد از نقش‌آفرینی عربستان سعودی در پرونده یمن گفت: «مشکل اصلی در مداخله خارجی و نقش مستقیم ریاض در شعله‌ور نگه‌داشتن درگیری‌هاست، چنان‌که تحولات اخیر در استان‌های جنوبی و شرقی کشور نشان داد سعودی‌ها همچنان بازیگر اصلی و حامی گروه‌های مزدور هستند.»

معاون وزیر امور خارجه یمن تأکید کرد که تشکیل و سوگند خوردن آنچه «دولت مزدوران» خوانده می‌شود در ریاض، نشانه‌ای آشکار از میزان کنترل عربستان بر جریان‌های وابسته است.

وی همچنین یادآور شد که «نقشه راه توافق‌شده اخیر زیر نظر سازمان ملل، در اصل نتیجه مذاکرات دوجانبه میان صنعا و ریاض بوده و هیچ طرف دیگری در آن نقش نداشته است.»

ابوراس، آمریکا را نیز در تداوم حضور نظامی عربستان در مناطق اشغالی یمن مقصر دانست و افزود: «ادامه فشارهای آمریکا برای ابقای اشغالگری و محاصره ملت یمن، در نهایت به زیان عربستان و متحدانش تمام خواهد شد.»

وی در پایان با انتقاد از اظهارات اخیر فرستاده سازمان ملل درباره روند قضایی یمن گفت: «دخالت در امور قضایی کشور پذیرفتنی نیست و اهانت به دستگاه قضایی تبعات منفی به دنبال خواهد داشت.»