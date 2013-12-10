به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا سروستانی عصر سهشنبه در نشست نقش رسانهها در توسعه فرهنگ دینی در بوشهر اظهار داشت: رسانهها نقش بسیار مهمی در راستای نشر و گسترش برنامهها در حوزه دین دارند و باید از ظرفیت رسانهها در این زمینه به خوبی استفاده شود.
وی اضافه کرد: به منظور گسترش مباحث دینی و انتشار اخبار و محتواهای دینی همه باید با تعامل با هم قدم برداریم تا در رسیدن به اهداف خود به موفقیتهای بیشتری دست یابیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: جبهه ما جبهه فرهنگ دینی است و باید از نقطه نظرات هم به خوبی استفاده کنیم و چنین نشستهایی را به خوبی و به صورت مستمر داشته باشیم و از مباحث مطرحشده استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: نگاه ما به این نشست یک نگاه فرهنگی در حوزه دین است و تک تک شما افراد نیز در این زمینه تاثیرگذار هستید و میتوانید در راستای شناساندن مفاهیم دینی و مقابله با منکرات و ترویج معروفات تلاش کنید.
حجتالاسلام سروستانی افزود: برای شناساندن مفاهیم دینی و مقابله با منکرات و ترویج معروفات گاهی یک نفر با برپایی یک مجلس سخنرانی، گاهی با برگزاری یک گفتمان دینی، گاهی با یک شعر و برخی نیز در رسانهها با قلم خود، تاثیرگذار هستند.
دشمنان با همه امکانات میخواهد مبانی اعتقادی و دینی اسلام را سست کنند
وی بیان داشت: نگاه ما این است که اگر چنین نشستهایی را برگزار میکنیم و دور هم جمع میشویم، در راستای انتقال مفاهیم دینی به هم کمک کنیم و نقش خود را در ترویج دین به خوبی ایفا کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر اذعان داشت: ممکن است در برخی موارد انحرافاتی نیز وجود داشته باشد و بهتر است که همه ما برای هم حکم آئینه را داشته باشیم و اشکالاتی را که داریم با کمک هم برطرف کنیم.
وی تاکید کرد: نظام ما مبتنی بر تعالیم انسانی است و همه در راستای خدمت به دین تلاش میکنند و باید در این مسیر همدیگر را تحمل کنیم و نقد کنیم و به هم کمک کنیم تا به پیشرفت برسیم.
حجتالاسلام سروستانی با بیان اینکه حوزه فعالیت ما در حوزه دینی است، خاطرنشان ساخت: ما هم به عنوان همکار به رسانهها کمک خواهیم کرد؛ جایگاه سازمان تبلیغات هم به عنوان رسانه است و کار آن تبلیغ و ترویج دین است.
وی اظهار کرد: دشمنان به صورت یک دست و با همه امکانات تلاش میکنند مقابل دین ما بایستند و مبانی اعتقادی و دینی اسلام را سست کنند که همه باید دینداری و دینمداری را ترویج دهیم و آسیبها را منتقل کنیم.
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