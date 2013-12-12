هشتمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در همدان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان همدان صبج پنجشنبه در جاشیه آغازبکار این نمایشگاه در جمع خبرنگاران افزود: نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در دو سالن الوند و هگمتانه در فضایی عمومی و بالغ بر14 هزار متر مربع و سه هزار متر مربع فضای نمایشگاهی دایر شده است.

محمدرضا بیاناتی گفت: این نمایشگاه باحضور 43 واحد مشارکت کننده از جمله واحدهای بومی همدان و همچنین استانها و شهرستانهای تهران، بوکان، تکاب، قم، شیراز، گنبدکاوس، یزد، نائین، تبریزو اصفهان دایر شده است.

بیاناتی آشنایی مردم با هنر ملی ایرانی و فرش دستباف، حمایت از تولید کننده داخلی، ترویج و توسعه صنعت فرش دستباف و ایجاد بستری مناسب برای ارتباط مستقیم بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان را از جمله اهداف مهم برگزاری این نمایشگاه دانست.

وی با بیان اینکه فرش دستباف ایران یکی از فعالیتهای جدی و فراگیر در عرصه هنر و صنعت کشورمان بوده و نمایشگاه بستری مناسب برای ارتقا سطح تولیدات و افزایش تجارت در این حوزه است، افزود: بر همین اساس دایر کردن هشتمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در تقویم نمایشگاهی استان همدان گنجانده شد.

بیانتی با اشاره به اینکه نمایشگاه فرش در راستای رونق بخشی به چرخه اقتصادی استان و ایجاد رقابت سالم در بخش تجارت فرش و افزایش انگیزه عمومی برای خرید و رونق این هنر اصیل و ارزشمند ایرانی برای شهروندان دایر شده است، گفت:حضور انجمن طراحان و نقاشان همدان، شرکت سهامی فرش همدان، اتحادیه فرش دستباف یزد، تولیدکنندگان و تجار انواع فرشهای عشایری و قشقایی از نقاط قوت این نمایشگاه محسوب می شود.

وی اضافه کرد: نمایشگاه تخصصی فرش دستباف از امروز تا 26 آذر ماه میزبان بازدید کنندگان است.