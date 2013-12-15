شناسايي ظرفيت خوشه فرش دستباف در 21 استان كشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر غلامرضا سليماني در اولين گردهمايي خوشه فرش دستباف كشور با اشاره به ظرفيت هاي بالاي صنايع كوچك در شكل گيري خوشه‌هاي كسب و كار در كشور اظهار داشت: تنوع و ظرفيت مدل خوشه در كشور به گونه اي است كه در برنامه پنجم در چندمين ماه قانوني مورد توجه قرار گرفته است و بر توسعه خوشه ها و شبكه هاي كسب و كار تاكيد شده است.

وي افزود: واقعيت اين است كه اگر ما بخواهيم شبكه ها و مدل هاي كسب و كار را در مقياس محلي و كوچك ايجاد كنيم ديگر امكان رقابت در بازارهاي بزرگ رقباي مهم را نخواهيم داشت. لذا كسانيكه در جهان موفق عمل كرده اند بر اين مهم توجه كرده اند كه بايستي كار انفرادي را كنار گذاشته و به صورت گروهي و منطقه اي در قالب مدلهاي شبكه ايي عمل كنند.

معاون صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران گفت: بر همين تجربه موفق بود كه مدل توسعه خوشه در ايران شكل گرفت و خوشبختانه پس از گذشت چندين سال اين دانش بومي شده است و حتي مدلهاي خوشه ايي ما تكميل تر از مدل بومي 2 در حال اجراست.

وي با بيان اينكه دستاوردهاي چند سال گذشته در قالب كتاب مجموعه آئين نامه ها ويژه نامه ها تدوين شده است اضافه كرد: اين مجموعه در اختيار فعالان خوشه قرار خواهد گرفت و مي تواند راهنماي خوبي در اين زمينه باشد.

سليماني يادآور شدند: در بخش ظرفيتهاي صنايع كوچك در ايجاد تجمعات كسب و كار تاكنون بالغ بر 400 ظرفيت شناسايي شده است و براي تعداد 75 تجمع كار مطالعاتي مطرح شده و تعداد 38 خوشه نيز با اتمام برنامه پايش و مطالعه قرارداد ما با عامل توسعه ايي كار خود را به پايان رسانده اند ولي روند ما در بخش حمايتي از برنامه هاي توسعه ايي در قالب تشكلهاي جنبي كه با حضور خود فعالان و ذينفعان خوشه شكل گرفته ادامه دارد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فعاليت هاي خوشه هاي كسب و كار فرش دستباف در استانهاي مختلف بيان داشت: يكي از اقدامات مناسبي كه شكل گرفت تفاهم نامه با مركز ملي فرش ايران است كه نتايج حمايتي خوبي در بخش خوشه هاي كسب و كار در پي داشت.

معاون صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در ادامه افزود: ما با برگزاري اين گونه گردهمايي ها در تلاش هستيم تا در پايان كار يك سند ملي را تدوين كنيم تا بتوانيم حركت خوشه هاي كسب و كار در فرش را در اين مسير قرار دهيم تا ضمن حركت رو به جلو حمايتها و پشتيباني هاي ساير نهادهاي دخيل در صنعت فرش كشور را داشته باشيم.

وي با بيان اينكه هم اكنون 21 استان كشور مرحله شناسايي تجمع كسب و كار فرش دستباف را انجام داده اند گفت: از اين تعداد 7 استان مرحله پياده سازي مدل خوشه كسب و كار را آغاز كرده اند، كه اين نشان از ظرفيت بالاي كشور در هنر صنعت فرش دستباف است.

سليماني در ادامه عدم وجود برند مشترك، مطالعه و شناخت بازارهاي بين المللي، توجه به نيازهاي بازار براساس تنوع در طرح ها و مدل ها، عارضه يابي و بازاريابي مشترك را از مهمترين برنامه هاي آتي خوشه هاي كسب و كار عنوان كرد.

ظرفيت فرهنگي و هنري قم سبب توسعه صنعت استان مي‌شود

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي قم، بر ضرورت بهره برداري از ظرفيت فرهنگي و هنري استان در توسعه صنعتي تاكيد كرد.

مهندس روح اله ابراهيمي نیز در این گردهمايي با اشاره به ظرفيت فرهنگي و صنعتي استان قم اظهار داشت : شركت شهركهاي صنعتي قم با درك صحيح از موفقيت فرهنگي، مذهبي و صنعتي در راستاي توسعه متناسب و همگن استان گام بر مي دارد.

وي افزود: صنعت هنر و فرهنگ از ديرباز در قم داراي جايگاه عميق بوده است به گونه اي كه با تلفيق آنها امروز شاهد رونق و توسعه هنر صنعت فرش، صنعت چاپ و نشر و صنعت درودگري در استان هستيم كه همگي آنها برآمده از فرهنگ ، هنر و صنعت است.

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي قم با بيان اينكه هم اكنون سه هزار و 200 هكتار زمين در قالب شهركها و نواحي صنعتي در اختيار اين شركت است گفت: در حال حاضر در استان 11 ناحيه و شهرك صنعتي وجود دارد كه سه شهرك چاپ و نشر، قنوات و ict براي نخستين بار در كشور به صورت صنعتي صنفي با توجه به ظرفيت فرهنگي و هنري قم مورد بهره برداري قرار گرفته است.

وي اضافه كرد: يكي از ظرفيت هاي هنر صنعت استان، فرش دستباف است كه در يك سال گذشته اين شركت مدل خوشه كسب و كار را براي آن تدوين و اجرا نمود و با توجه به تجربيات گذشته و همكاري فعالان هنر صنعت فرش روند توسعه اي مناسب را سپري كرده است.

ابراهيمي بيان داشت: تعيين عامل توسعه خوشه، تعامل مناسب فعالان هنر صنعت فرش، برگزاري نمايشگاه، تجليل از پيشكسوتان فرش دستباف، تدوين كتاب كارآفرينان فرش دستباف قم و برگزاري اولين گردهمايي خوشه هاي فرش دستباف از مهمترين اقدامات صورت گرفته طي يك سال فعاليت اين خوشه است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به اقدامات زير بنايي و آموزشي شركت شهركهاي قم در راستاي حمايت از خوشه‌هاي كسب و كار استان اشاره و خاطرنشان ساخت: ثبت جهاني فرش دستباف قم در WIPO، برگزاري دوره هاي آموزشي فعالان و ذينفعان خوشه‌هاي كسب و كار، ايجاد رشته مبلمان در مركز علمي و كاربردي شركت، اجراي شهركهاي صنعتي و كمك هاي فني و اعتباري به ذينفعان خوشه از جمله فعاليت هاي حمايتي است كه توسط شركت شهركاهي صنعتي قم به اجرا گذاشته شده است.

تاكيد صنايع كوچك شهركهاي صنعتي برتدوين سند ملي خوشه‌هاي فرش دستباف

اولين گردهمايي خوشه‌هاي فرش دستباف كشور با صدور بيانيه‌اي در راستاي ترسيم سند همكاري بلند مدت اين خوشه در قم به كار خود پايان داد.

در متن اين بيانيه كه به امضاء دكتر سليماني معاون صنايع كوچك، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و معاونين صنايع كوچك 7 شركت شهرك‌هاي صنعتي كشور رسيده، آمده است: در راستاي حمايت از كسب و كارهاي كوچك به عنوان يكي از وظايف ذاتي خود، توسعه خوشه هاي كسب و كار (صنعتي) را بيش از يك دهه است در دستور كار قرار داده و در عمل به منويات مقام معظم رهبري و سياست هاي كلي بخش صنعت، در توسعه پايدار تشخيص داده و به مرحله اجرا گذاشته است.

در اين بيانيه مقرر شد، دبيرخانه شبكه خوشه‌هاي فرش دستباف كشور (سال اول، دفتر توسعه خوشه فرش دستباف قم) جهت برنامه ريزي و تنظيم تقويم جلسات با حضور عاملين توسعه و ذي نفعان و تدوين اساسنامه شكل بگيرد و تيم مطالعاتي، بررسي مشكلات به منظور تدوين سند توسعه ملي فرش دستباف ايران با حضور خبرگان دروني و بيروني و ذي نفعان هنر صنعت فرش تشكيل خواهد شد.

همچنين تدوين نقشه راه و برنامه عمل توسعه فرش كشور، هماهنگي در بين دستگاه هاي متولي هنر صنعت فرش در سطح ملي، ايجاد تشكل كشوري فرش با حضور فعالان بخش، تنظيم جلسات هماهنگي منظم بررسي مسائل فرش با وزير محترم صنعت، معدن و تجارت، تبادل دانش در زمينه طراحي، بافت و توليد فرش دستباف، ايجاد شبكه ملي تامين مواد اوليه و...از مهمترين برنامه هاي پيش بيني شده در اين بيانيه است.

اولين گردهمايي خوشه‌هاي فرش دستباف قم با حضور معاونين و كارشناسان صنايع كوچك شركت شهركهاي صنعتي استانهاي قم، خراسان شمالي، همدان، اردبيل، ايلام، زنجان، لرستان و كردستان به ميزباني قم برگزار شد.