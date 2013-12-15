به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد سعیدی در دیدار تولیت و مسئولان مسجد مقدس جمکران، با ابراز خرسندی از فعالیت‌های این مسجد مقدس در عرصه فرهنگی و نشر تعالیم ناب شیعی گفت: باید قدر عرصه‌ای را که برای خدمت به مکتب اهل‌بیت(ع) در اختیار ما قرار داده شده است، بدانیم.

وی گفت:‌ مسجد مقدس جمکران پایگاه بزرگ شیعی است که حضور جوانان و مردم در این مکان مقدس، خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان اسلام و ایران اسلامی است.

امام جمعه قم افزود: احداث بلوار پیامبر اعظم حدفاصل حرم حضرت فاطمه معصومه(س) تا مسجد مقدس جمکران اقدام شایسته‌ای بود که از دست‌اندرکاران آن تقدیر می‌شود، ولی اصل کار از این به بعد شروع می‌شود.

بلوار پیامبر اعظم(ص) باید به بین‌الحرمین دیگری تبدیل شود

حجت الاسلام سعیدی با بیان اینکه باید از این مسیر استفاده فرهنگی و ولایی شود، گفت: این مسیر باید به بین‌الحرمین دیگری تبدیل شود و در این عرصه نباید چشم‌انداز دیگران باشیم؛ باید حضور فعالی در این عرصه داشت.

وی با بیان اینکه پیاده‌روی اربعین حسینی از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) تا مسجد مقدس جمکران نباید به اربعین خلاصه شود، افزود: زمانی که حضور گسترده مردم در مناسبت‌های مختلف در این مسیر باشد و مسئولان دیدند که این بلوار به بین‌الحرمینی دیگر تبدیل شده است،‌ نگاه‌های اقتصادی آنها نیز مورد تأثیر قرار خواهد گرفت.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) ادامه داد: البته این کار باید به صورت مردمی اجرا شود، مردم باید به این مسیر نگاهی فرهنگی داشته باشند، مسئولان و متولیان فرهنگی نیز باید در جریان دادن به این کارها نقش‌آفرین باشند.

وی با اشاره به پیاده‌روی عزاداران حسینی از حرم کریمه اهل بیت تا مسجد مقدس جمکران، با بیان اینکه باید خیمه‌هایی از سوی آستان مقدس حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران در این مسیر پیاده‌روی برای خدمت‌رسانی به عزاداران ایجاد شود، گفت: این کار باید مانند خدمت‌رسانی به زائران حسینی علیه‌السلام در مسیر نجف تا کربلا در میان مردم فرهنگ‌سازی شود و آنها نیز در این عرصه وارد شوند.

زمان حضور زائران در قم باید افزایش یابد

تولیت مسجد مقدس جمکران نیز در این دیدار، تعامل میان آستان مقدس حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران را ضروری دانست و اظهار کرد: امید می‌رود با هم افزایی این دو پایگاه بزرگ، نقش مهم‌تری در یاری رساندن به اسلام ایفا شود.

حجت‌الاسلام محمد حسن رحیمیان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده از سوی این مسجد به زائران، افزود: برای آینده اینگونه برنامه ریزی صورت گرفته است که توقف چند ساعته زائران در قم به توقف چند روزه تبدیل شود که اجرای این برنامه نیازمند حمایت‌های استانی و کشوری است.

وی به ظرفیت‌های بزرگ در قم در خدمت‌رسانی به زائران اشاره کرد و تصریح کرد: سرمایه‌های معنوی حرم حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران، حوزه‌های علمیه و غیره، آماده خدمت‌رسانی فرهنگی و دینی به اقشار مختلف مردم است.

تولیت مسجد مقدس جمکران با بیان این که اگر این چند ساعت حضور مسافران در قم به چند روز تغییر نیابد، فرصت‌های بزرگی در ترویج مکتب اهل‌بیت(ع) از دست می‌رود، افزود: باید حداکثر استفاده از این ظرفیت‌ها برای تبلیغ اسلام ناب صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که افراد در اماکن مقدسه قم حضور دارند، بالاترین سطح پذیرش را در تعالیم تشیع دارند، از این رو باید از تمام ظرفیت حوزه و تشکیلات تبلیغی و پژوهشی آن از این فضا بهره برد.

حجت الاسلام رحیمیان ارائه تسهیلات به زائران و مسافران در قم را گامی مهم در تحقق این برنامه دانست و گفت: برای تحقق این تسهیلات، نیازمند حسینیه‌ها، زائرسراها و غیره در قم هستیم که باید راهکارهای لازم در این عرصه بررسی شود.

وی به بزرگراه پیامبر اعظم(ص) در حد فاصل حرم حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران اشاره کرد و افزود: مسئولان مربوطه باید ایده واحدی را در این عرصه استفاده کنند تا از این ظرفیت برای استفاده حداکثری در تقویت دینی مردم استفاده برد.

تولیت مسجد مقدس جمکران به برگزاری آئین پیاده‌روی اربعین حسینی از حرم حضرت معصومه(س) تا مسجد مقدس جمکران اشاره کرد و گفت: در کنار آئین پیاده‌روی اربعین حسینی از نجف تا کربلا، یکی از بهترین فضاها در سطح ملی و استانی، با توجه به جایگاه جغرافیایی قم، برگزار چنین مراسمی در قم است تا مردم اربعین حسینی را به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه تسلیت عرض کنند.