آغاز سومین دوره رقابت جایزه نقد سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، سومین دوره رقابت جایزه نقد سینمایی موسسه فرهنگی دوزیست، با همکاری موزه سینمای ایران و کانون اندیشه جوان مسابقه نقد فیلم بر بستر چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر برگزار می‌شود.

باتوجه به نیاز فضای فرهنگی کشور به جریان نقد حرفه‌ای و با هدف ورود منتقدان جوان به این عرصه، سومین دوره جایزه نقد فیلم برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند نقدهای خود را در حداکثر ۱۰۰۰ کلمه و در قالب فایل وورد به دبیرخانه ارسال کنند.

پس از داوری آثار توسط داوران پیشکسوت به سه نقد برگزیده جوایز نقدی به شرح ذیل اختصاص داده می‌شود:

نفر اول ۲۰ میلیون تومان

نفر دوم ۱۵ میلیون تومان

نفر سوم ۱۰ میلیون تومان

زمان ارسال آثار از روز پنجشنبه ۱۶ بهمن هم‌زمان با ایام خجسته میلاد امام زمان (عج) و نیمه شعبان، آغاز شده و تا ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ ادامه دارد.

آخرین اخبار برگزاری جایزه نقد به همراه گپ و گفت با خبرنگاران و منتقدان در جریان این رقابت هر شب ساعت ۲۰ در برنامه آپارادیو شبکه رادیویی جوان بازتاب داده می‌شود.