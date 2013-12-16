به گزارش خبرنگار مهر، شاید بارها و بارها خبرها و گزارش های متعددی در رسانه ها انتشار یافته باشد مبنی بر تاثیر سوخت مازوت بر تشدید آلودگی و بارها و بارها اعتراضات و مصوبات در این خصوص اطلاع رسانی شده است. اما با تمام این اخبار و با تمام قول ها مبنی بر تامین سوخت گاز نیروگاه شازند و با تمام اولویت های رفع این آلودگی، باز هم شاهد تکرار قصه ای تکراری هستیم، قصه گوگردهایی که بر فراز آسمان اراک هستند و کم کم ریه هایی مردمان این شهر را اسیدی تر می کنند و این تنها بخشی از سهم مردم اراک از آلودگی صنعت است.

هوا که سردتر می شود نفس مردم اراک بیشتر می گیرد، وارونگی هوا و پایداری آلودگی های موجود در هوای اراک در چند روز گذشته با زیاد شدن سوخت مازوت در نیروگاه حرارتی شازند، بر شدت این معضل افزوده است.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی با ابراز نگرانی از وضعیت آلودگی هوا در اراک ظهر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در چند روز گذشته با کاهش دما نیروگاه حرارتی شازند مصرف سوخت مازوت خور را بیشتر کرده است که خلاف مصوبه ای است که در این زمینه قرار بود اجرایی کند.

استفاده نیروگاه از مازوت بر خلاف مصوبه است

امیر انصاری ادامه داد: طبق مصوبه اسفندماه سال گذشته بنا براین شد که نیروگاه حرارتی شازند در روزهای گرم سال روزانه 6 میلیون مترمکعب سوخت گاز و در روزهای سرد سال روزانه 3 میلیون مترمکعب گاز و 3 میلیون مترمکعب مازوت بسوزاند.

وی افزود: البته نیروگاه شازند در اوایل آذرماه، چند روزی خلاف این مصوبه عمل کرد و مصرف سوخت گاز خود را پایین تر از حدمجاز آورد که با اعتراض ها و پیگیری ها دوباره به حالت 50، 50 بازگشت، این روند ادامه داشت تا سه روز گذشته که دوباره نیروگاه مصرف گاز خود را پایین آورده و مصرف سوخت مازوت خود را بالا برده است.

انصاری با بیان اینکه هم اکنون نیروگاه روزانه پنج میلیون لیتر مازوت می سوزاند، اظهار کرد: ما نامه ای در این خصوص به استاندار و نمایندگان مجلس نوشته ایم و از آنها خواسته ایم که به طور جدی این موضوع را پیگیری کنند.

واحدهای صنعتی آلاینده را تعطیل خواهیم کرد

وی ادامه داد: به صراحت اعلام می کنم اگر وضعیت هوای اراک به شرایط اضطرار برسد، ما واحدهای صنعتی آلاینده را تعطیل خواهیم کرد و به شدت دنبال این موضوع هستیم زیرا سلامتی مردم بسیار مهم تر است.

مدیرکل محیط زیست استان ادامه داد: معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز در مهرماه سال جاری در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای اراک بر پیگیری تامین سوخت گاز این واحد نیروگاهی تاکید کرده بود.

وی بیان کرد: نیروگاه شازند یکی از منابع ایجاد آلودگی هوا در غرب شهر اراک است که به ویژه هنگام استفاده از سوخت مازوت باعث افزایش غلظت آلاینده ترکیبات گوگرد می شود.

با وجود تمام تفاهم نامه، مصوبات و... اما همچنان دود آلودگی هوای اراک به چشم هزاران زن و مرد، پیر و جوان و کودکی می رود که نفس کشیدن حق طبیعی شان است. کمی هم به فکر جان مردم باشیم.