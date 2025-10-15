در جلسه کارگروه آلودگی هوا چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در دوازدهمین جلسه کارگروه آلودگی هوا اظهار کرد: در جلسات گذشته، مباحث متعددی مورد بررسی قرار گرفت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها موضوع کیفیت سوخت بود که در جلسه آتی برنامه توزیع سوخت ناوگان حمل و نقل، نیروگاه‌ها و صنایع شاخص در فصل سرد سال بررسی خواهد شد؛ همچنین با توجه به اولویت بالای اسقاط ناوگان فرسوده در کاهش آلودگی هوا در این جلسه برنامه تبیین شده نیز طرح موضوع خواهد شد.

وی در خصوص مورد دیگری که در این جلسه مطرح شد، گفت: در جلسات برگزار شده با محوریت کلانشهر تهران نیز مقرر شد موضوعات مرتبط با موتورهای برقی و معاینه فنی بر ناوگان حمل‌ونقل توسط استانداری تهران پیگیری شود و نتایج این اقدامات نیز از سوی استانداری اعلام خواهد شد.

انصاری به بررسی موضوع معاینه فنی خودروها پرداخت و گفت: با توجه به اهمیت بالای این موضوع و عدم وابستگی به مسائل بودجه‌ای و تحریمی انتظار می‌رود با همکاری حداکثری شاهد اجرای ماده ۶ قانون هوای پاک باشیم و با توجه به اینکه معاینه فنی تنها مکانیزم کنترل آلایندگی ناوگان در حال تردد است، لازم است قبل از ورود به فصل سرد سال و پدیده وارونگی دما موضوعات مورد اختلاف نظر مورد بررسی و حل‌وفصل قرار گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار کرد: در موضوع کارگروه ملی مدیریت بهینه مصرف انرژی که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، در یکی از بندها مصوب شد برای تنوع‌بخشی به سوخت نیروگاه‌ها، در نیروگاه شازند به‌صورت آزمایشی از سوخت ترکیبی با ۲۰ درصد سوخت ال پی جی و ۸۰ درصد گاز طبیعی استفاده شود. بر این اساس، وزارت نفت موظف شد نسبت به احداث خط لوله انتقال سوخت از پالایشگاه شازند تا محل نیروگاه اقدام کند و وزارت نیرو نیز موظف شد تأسیسات لازم را ایجاد کند.

انصاری تاکید کرد: این مصوبه که در کارگروه تخصصی مطرح پس مصوب شد می‌تواند گام مؤثری در جهت کاهش آلاینده‌ها و مصرف حداقلی مازوت در نیروگاه شازند باشد.

مسئولیت رفع آلودگی هوا متوجه همه دستگاه‌هاست

محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور، نیز ضمن اشاره به نارضایتی عمومی از آلودگی هوا، مسئولیت رفع این نارضایتی را متوجه همه دولت و دستگاه‌ها دانست و گفت: انجام یک نظرسنجی مشخص کرد که مردم از محیط زیست خود ناراضی هستند و با نظرسنجی مجدد، مشخص شد که دلیل این نارضایتی نه سازمان حفاظت محیط زیست که «آلودگی هوا» است.

وی تاکید کرد: در حقیقت نارضایتی مردم از عواملی مانند مازوت سوزی و آلودگی هواست.

قائم پناه تاکید کرد: مردم از محیط زیست خود ناراضی هستند و از دولت مطالبه دارند که محیط زیست آن‌ها را سالم کند اما این نه فقط به یک دستگاه که در عمل مربوط به کل دولت و دستگاه‌هاست.