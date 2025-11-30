  1. استانها
  2. مرکزی
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۵

انصاری: ۲۳۰ میلیون لیتر سوخت مایع برای کنترل آلایندگی ذخیره شد

انصاری: ۲۳۰ میلیون لیتر سوخت مایع برای کنترل آلایندگی ذخیره شد

اراک- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: برای کاهش آلودگی هوای استان مرکزی ۲۳۰ میلیون لیتر سوخت مایع برای نیروگاه شازند ذخیره‌سازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر انصاری پیش از ظهر یکشنبه در دهمین نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای استان اظهار کرد: در تابستان سال جاری، ۱۵ جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا با ریاست جانشین استاندار مرکزی و بر اساس گزارش‌های هواشناسی و دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

وی افزود: بر پایه دستورالعمل‌ها و سطح‌بندی‌ها، تصمیمات مربوط به تعطیلی مدارس، محدودیت گروه‌های حساس و مدیریت آلاینده‌های صنایع هر شب نهایی و برای روز بعد اعلام شد.

انصاری با اشاره به اقدامات ویژه برای کنترل وضعیت نیروگاه شازند تصریح کرد: جلسات متعددی با حضور مسئولان وزارتخانه‌ها و نمایندگان مجلس در تهران برگزار شد که نتیجه آن ذخیره‌سازی ۲۳۰ میلیون لیتر سوخت مایع برای مدیریت مصرف نیروگاه در شرایط اضطرار بود.

وی ادامه داد: تیم‌های نظارتی خروجی دودکش‌های نیروگاه را به‌طور مستمر پایش کردند تا غلظت دی‌اکسید گوگرد و سایر آلاینده‌ها مطابق استانداردهای محیط زیست باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی تاکید کرد: در همین راستا، فلرسوزی گسترده در پالایشگاه شازند که موجب نارضایتی عمومی شده بود با هماهنگی مسئولان و پیگیری دستگاه قضائی متوقف شد.

وی افزود: در این زمینه نیز شکایت عمومی برای صیانت از حقوق عامه مطرح و روند رسیدگی در حال پیگیری است.

انصاری با اشاره به تطبیق داده‌ها و ارزیابی وضعیت سال جاری گفت: بر اساس داده‌های هواشناسی، تعداد روزهای آلوده تا پایان آبان‌ماه نسبت به سال گذشته حدود ۲ روز کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: پیگیری مصوبات مربوط به وضعیت سوخت نیروگاه ادامه دارد و روز چهارشنبه جاری جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان و مسئولان کشور برای اتخاذ تصمیمات نهایی درباره مدیریت سوخت و کاهش آلودگی هوا برگزار می‌شود.

کد خبر 6673056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها