انصاری: ۲۳۰ میلیون لیتر سوخت مایع برای کنترل آلایندگی ذخیره شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر انصاری پیش از ظهر یکشنبه در دهمین نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای استان اظهار کرد: در تابستان سال جاری، ۱۵ جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا با ریاست جانشین استاندار مرکزی و بر اساس گزارشهای هواشناسی و دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.
وی افزود: بر پایه دستورالعملها و سطحبندیها، تصمیمات مربوط به تعطیلی مدارس، محدودیت گروههای حساس و مدیریت آلایندههای صنایع هر شب نهایی و برای روز بعد اعلام شد.
انصاری با اشاره به اقدامات ویژه برای کنترل وضعیت نیروگاه شازند تصریح کرد: جلسات متعددی با حضور مسئولان وزارتخانهها و نمایندگان مجلس در تهران برگزار شد که نتیجه آن ذخیرهسازی ۲۳۰ میلیون لیتر سوخت مایع برای مدیریت مصرف نیروگاه در شرایط اضطرار بود.
وی ادامه داد: تیمهای نظارتی خروجی دودکشهای نیروگاه را بهطور مستمر پایش کردند تا غلظت دیاکسید گوگرد و سایر آلایندهها مطابق استانداردهای محیط زیست باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی تاکید کرد: در همین راستا، فلرسوزی گسترده در پالایشگاه شازند که موجب نارضایتی عمومی شده بود با هماهنگی مسئولان و پیگیری دستگاه قضائی متوقف شد.
وی افزود: در این زمینه نیز شکایت عمومی برای صیانت از حقوق عامه مطرح و روند رسیدگی در حال پیگیری است.
انصاری با اشاره به تطبیق دادهها و ارزیابی وضعیت سال جاری گفت: بر اساس دادههای هواشناسی، تعداد روزهای آلوده تا پایان آبانماه نسبت به سال گذشته حدود ۲ روز کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: پیگیری مصوبات مربوط به وضعیت سوخت نیروگاه ادامه دارد و روز چهارشنبه جاری جلسهای با حضور رئیس سازمان و مسئولان کشور برای اتخاذ تصمیمات نهایی درباره مدیریت سوخت و کاهش آلودگی هوا برگزار میشود.
