اعلام برنامه های هفته هوای پاک در استان مرکزی/ دیدن آسمان آبی برای مردم آرزو شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرانصاری ظهر دوشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت هفته هوای پاک افزود: دیدن آسمان آبی با ابرهای سفید این روزها برای اکثر مردم، به‌خصوص کسانی که در کلان شهرها زندگی می‌‌کنند، بی‌شک به یک آرزو شبیه شده است.

وی به افزایش آلاینده‌های زیست‌محیطی اشاره کرد واظهارداشت: آلاینده‌های زیست‌محیطی غالبا با عامل انسانی و عملکرد او در طبیعت ظهور و بروز می‌کنند، بخش مهمی از این آلاینده‌ها که ناشی از سوخت ماشین‌آلات سنگین و سبک، و کارخانه‌ها است موجبات آلودگی هوا و آلودگی صوتی را فراهم می‌کند.

انصاری به صدا در آمدن زنگ هوای پاک در مدارس استان مرکزی،توزیع سوخت یورو 4 در جایگاه های سوخت، برگزاری نشست هم اندیشی با همکاری متخصصان و فعالان زیست محیطی در خصوص منابع آلودگی هوا و ارائه راهکارهای کاهش آلودگی و افتتاح سایت استحصال گوگرد را از مهمترین برنامه های این هفته در استان اعلام کرد.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی افزود: برگزاری جشن هوای پاک، تبیین برنامه های صنایع و شهرداری در راستای طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک و برگزاری تور دوچرخه سواری با همکاری فدراسیون دوچرخه سواری از دیگر برنامه های هفته هوای پاک در استان است.

وی خاطرنشان کرد: برنامه های هفته هوای پاک با هدف ترویج و فرهنگ سازی و جلب مشارکت همگانی در ایجاد محیط زیستی سالم برگزار خواهد شد.

29 دیماه تا پنجم بهمن ماه به نام هفته هوای پاک نامگذاری شده است.