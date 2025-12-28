انصاری:تأمین گاز پایدار نیروگاه شازند برای مهار آلودگی هوا ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر انصاری پیش از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک اظهار کرد: یکی از واحدهای نیروگاه از مدار خارج شده و تعطیلی کوره‌های آجرپزی و برخی واحدهای شن و ماسه در شرایط اضطراری اجرا شده است.

وی افزود: عملکرد کامل اعضای کارگروه، مشروط به حمایت و توجه بیشتر، در شرایط اضطراری می‌تواند منجر به بهبود وضعیت شود.

انصاری تصریح کرد: با همکاری دستگاه‌ها و اجرای دقیق مصوبات، شرایط تا پایان سال قابل مدیریت بوده و از مشکلات جدی‌تر برای مردم جلوگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: در پی تشدید آلودگی هوا در اراک و ساوه، تصمیمات فوری از جمله توقف فعالیت مراکز آموزشی پایه با اتکا به گزارش‌های هواشناسی و جمع‌بندی کارشناسی کارگروه اتخاذ شد.

انصاری تاکید کرد: بر اساس مصوبات، اولویت با مصرف گاز و سوخت‌های مجاز بود و در موارد تخلف، تذکرات قانونی صادر شد که با همراهی مناسب واحدهای مربوط همراه بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی افزود: با کاهش ذخایر سوخت نیروگاه، تأمین مستمر انرژی به یک اولویت فوری تبدیل شده است.

وی گفت: بر اساس تعهدات اعلام‌شده، اختصاص سهمیه سوخت تا پایان سال و افزایش حداکثری تحویل گاز از سوی شرکت ملی گاز مورد انتظار است.

انصاری بیان کرد: مصرف مازوت موجب افزایش محسوس آلاینده‌ها شده و ناپایداری شرایط جوی نیز به تشدید شاخص‌های آلودگی می‌انجامد.

وی افزود: ازاین‌رو تأمین کافی گاز برای نیروگاه، عامل اصلی در مهار آلودگی هوای اراک و شازند است.

انصاری تصریح کرد: تعداد روزهای با کیفیت هوای نامطلوب تاکنون به ۹۵ روز رسیده و این میزان برابر با بازه مشابه سال گذشته بوده که بیانگر ثبات نسبی شاخص‌های آماری آلودگی هوا است.

وی گفت: با هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و اجرای مصوبات، امکان کنترل شرایط تا پایان سال و پیشگیری از تشدید پیامدها وجود دارد.