به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار سابق و جدید قم، اعتدال را گفتمان دولت یازدهم دانست و گفت: حجت الاسلام و المسلمین روحانی به اعتدال اعتقاد دارد و منش ایشان نشان دهنده اعتدال است.

وی گفت: رئیس جمهور نماد اعتدال است و ما اعتدال طریقت می‌دانیم چرا که شرع و عرف و فطرت انسان با موضوع اعتدال همخوانی دارد یعنی اعتدال حسن ذاتی دارد.

وزیر کشور ابراز امیدواری کرد که استاندار جدید بتواند گفتمان اعتدال را در عمل در استان قم پیاده کند.

رحمانی فضلی گفت: مهم نیست افراد دارای چه تفکری هستند، مهم این است این تفکرات که در حوزه سیاسی تعریف می شود از نوع خشونت های جاهلانه و عصبیت ها و افراطی گری ها نباشد.

وی عدالت را به عنوان یکی از مفاهیمی دانست که حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی داعیه آن را در عرصه بین المللی دارد.

وزیر کشور افزود: البته نقطه ثقل مباحث سوسیالیست، عدالت بوده اما عدالت آنها منجر به رضایت عمومی مردم در جامعه نشده و اکنون آثاری از عدالت سوسیالیستی در جامعه وجود ندارد.

رحمانی فضلی تاکید کرد: نگاه ما به عدالت جدای از مفاهیم مادی است و منشاء آن وحدانیت، توحید و قدرت لایزال الهی است که اراده او موجب هستی تمام هستی است.

وی عدالت را یکی از دغدغه‌های دولت یازدهم دانست و افزود: استان قم حاکم و والی به نام حجت الاسلام صالحی منش دارد و با توجه به اینکه ایشان یک عالم دینی هستند توقع بیشتری از وی می‌رود که عدالت را در محدوده خود پیاده کند.

وزیر کشور گفت: در عدالت بحث قانون مهم است و ایشان به عنوان نماینده عالی دولت در استان قم باید برای اجرای قانون اهتمام جدی داشته باشند.

مدیون مردم هستیم

رحمانی فضلی با بیان اینکه ما بعد از رهبری امام(ره) و مقام معظم رهبری مدیون مردم هستیم، اظهار کرد: در استقرار حکومت اسلامی هر جا به مردم تکیه کردیم موفق بودیم و هر جا از مردم فاصله گرفتیم توفیقی نداشتیم.

وی گفت: هر کسی به گونه ای با مردم ارتباط دارد ولی ما در اجرا چون بیشترین مسائل و مشکلات مردم با ما مطرح می‌شود و بیشترین مطالبه را مردم از ما دارند بنابراین بیشترین مسئولیت را داریم.

وزیر کشور تاکید کرد: باید هم نظرات مردم را بفهمیم و هم آنها را در تصمیم سازی‌ها مشارکت دهیم. بنابراین انتظار می‌رود استاندار جدید قم فرآیندی را برای تصمیم سازی و تصمیم گیری انتخاب کنند که نظرات مردم دریافت و توسط خود آنها اجرا شود.

وی در خصوص استفاده از نیروها و مسئولان اجرایی در استان گفت: استاندار در اجرای کارها باید از نیروهایی استفاده کند که اعتدال گرا، دلسوز و پاکدست باشند و بدون تحمل هر نوع فشاری که سلب اختیار از ایشان می کند تصمیم گیری کند و کسانی را انتخاب کند که باری از دوش ایشان بردارند.

رحمانی فضلی اظهار کرد: نیروهای موجود که موفق و مسئولیت پذیر هستند ومردم به آنها نیاز دارند در پست های مدیریتی حفظ می شوند.

وی کارآمدی را مهمترین چالش و اصلی ترین موضوعی دانست که رویارویی کشور ما را با دشمنان رقم می زند و دشمنان به عنوان نقطه فشار و پاشنه آشیل آن را برای ما محاسبه می کنند.

وزیر کشور گفت: تحریم ها و تهدیدهایی که در چند سال اخیر در عرصه های مختلف داشتیم به خاطر این بود که جمهوری اسلامی ایران را از پای درآورند. قبل از انتخابات ریاست جمهوری آنها تحلیل و تفسیر می کردند که با توجه به فشارهای وارده و اختلافاتی که در سطح حاکمیت بین قوا و گروه های سیاسی ایجاد شده و نارضایتی مردم از تحریم ها انتخابات می تواند نقطه عطفی برای آشوب باشد ولی خداوند لطف کرد و انتخابات 24 خرداد آرام و باشکوه برگزار شد.

وی به مذاکرات اخیر کشورهای 1+5 و جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: آنها تحلیل هایی ارائه می کردند که دولت جدید وقتی کار را در اختیار گرفته، می فهمد چقدر کار سخت است و توان شکنندگی دولت بالا می رود و من به عنوان وزیر کشور معتقد بودم که در روز 13 آبان مردم یکپارچه موزون و با شدت شعار مرگ بر آمریکا سر دهند.

به گفته وزیر کشور بعد از راهپیمایی 13 آبان چرخش غربی ها در امور سیاست بین الملل مشاهده شده است.

رحمانی فضلی افزود: با همه تحلیل هایی که درباره اصل مذاکره می شود ما باید تمام تلاشمان را بر این باور کنیم که هیچ وقت به آمریکا اعتماد نداریم و نباید فریب آمریکا را بخوریم. باید بدانیم با یک دشمن و شر مواجه هستیم که با دقت و پشتیبانی های رهبری و لطف خدا و همراهی مردم وارد عرصه شویم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه در شرایط کنونی کارآمدی مورد رضایت نیست، استفاده از ظرفیت های مردمی را بهترین راهکار برای جلب منابع عظیم دانست و گفت: اگر به مردم اعتماد کنیم و کارها را به آنها واگذار کنیم و از این نترسیم که مردم سود ببرند بسیاری از مشکلات حل می شود.

وی افزود: امیدوارم استاندار جدید راههای سرمایه گذاری و تجهیز منابع را در قم احیا کند. چرا که با اتکا به بودجه های عمومی به هیچ جایی نخواهیم رسید.

وزیر کشور بهره وری را عنصر دیگر در کارآمدی دانست و گفت: وضع بهره وری در کشور مفید نیست . بهره وری سرمایه نمی خواهد بلکه باید از منابع استفاده درست شود و می توان با استفاده از مکانیزم های مختلف استان قم را در رشد بهره وری در کشور نمونه کرد.

رحمانی فضلی با اشاره به بالا بودن مصرف منابع در کشور اظهار کرد: با طراحی و مکانیزم های مختلفی می توانیم مصرف را تا 20 درصد کاهش دهیم، اگر این محقق شد یعنی 20 درصد پس انداز، 20 درصد سرمایه گذاری یا یک پنجم رشد اقتصادی محقق شده است.

وی با اشاره به طرح انتقال آب از سرشاخه های دز به قم، تصریح کرد: حیف است آب وارد قم شود ولی در مصرفش مدیریت نشود. باید به فکر ساماندهی مدیریت مصرف آب باشیم.

وزیر کشور تاکید کرد: انتظار از مدیران و مردم قم است که الگوی مناسبی در حوزه اعتقادی تعریف کنند و ما را مفتخر کنند که در همه مسائل الگو هستند و با حفظ وحدت و انسجام و همراهی بتوانیم قدم های مفید و موثری در راستای اسلام و مردم برداریم.