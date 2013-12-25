سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراك منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در این حکم خطاب به دکتر حسن طاهراحمدي یادآور شده است : از جنابعالی انتظار دارم با استفاده از توان تخصصی و کارشناسی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه و استفاده از ظرفیت منابع بالقوه سایر بخشهای حوزه ماموریت خود اقدامات زیر را انجام دهید:

1- تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم بویژه محرومین و نیازمندان.

2- ارتقاء برنامه های جاری حوزه های بهداشتی درمانی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی.

3- صیانت از منابع انسانی، فیزیکی و مالی.

4- عملیاتی کردن برنامه پنجم توسعه و برنامه سلامت دولت يازدهم.

5- توسعه عدالت در سلامت در حوزه ماموریت خود.

6- توجه به امر اعتدال، توانمندي وشایسته سالاری در انتصابات و تکریم اعضای هیات علمی و کارکنان حوزه‌ سلامت.

پیش از این دكتر مجيد رمضاني ریاست دانشگاه علوم پزشکی اراک را برعهده داشت.