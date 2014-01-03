به گزارش خبرگزاری مهر، خواننده ارزشی ترانه های مناسبتی و انقلابی همچون "مرگ بر آمریکا" و "قلاده های طلا" در مراسم افتتاحیه جشنواره عمار ترانه "گزینه‌های روی میز" را برای اولین بار اجرا خواهد کرد.

جشنواره فیلم عمار با رویکرد ویژه به آثار انقلابی و ارزشی امسال چهارمین دوره خود را در تهران و شهرستان‌ها برگزار می‌کند و مهم ترین ویژگی آن این است که مردم با حضور فعال در آن آثار انتخابی عمار را اکران می‌کنند.



مراسم افتتاحیه چهارمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار روز جمعه 13 دی ماه ساعت 18 در سینما فلسطین تهران برگزار خواهد شد. حضور در این مراسم برای عموم آزاد است.