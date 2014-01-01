تردد در محورهای مواصلاتی استان مرکزی امکان پذیر است/ احتمال مسدود شدن محورهای سلفچکان و بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف از نیمه شب گذشته تا به امروز دستگاههای زیربط استان را به حالت اماده باش دراورده است تا آنجا که شرکت گاز استان مرکزی برای پايدار نگه داشتن جريان گاز خانگي و برای جلوگيري از افت فشار از احتمال قطع شدن گاز برخی از صنایع خبر می دهد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لغزنده بودن محورهای مواصلاتی استان، داشتن زنجیر چرخ و رعایت اصول ایمنی را از ضروریات عنوان کرد و گفت: هم اکنون در تمامی محورهای مواصلاتی و برف گیر استان مرکزی تردد امکان پذیر است.

سرهنگ مهدی حسنی افزود: با توجه به آغاز بارش برف در شب گذشته و تداوم آن تا امروز در تمامی شهرستانهای استان مرکزی، طبق آخرين گزارش ارسال شده از محورهای مواصلاتی استان، خوشبختانه مشكل خاصي وجود ندارد و تردد در جاده‌هاي استان هموار می باشد.

اکیپ های راهداری و امدادی طرح زمستانه در حال آماده باش می باشند

وی عنوان کرد: اکیپ های راهداری و امدادی طرح زمستانه در حال آماده باش می باشند و پليس راه آمادگي لازم را براي انسداد مسيرها در صورت ضرورت دارا می باشد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی از هموطنان تقاضا نمود تا عادی شدن وضع جوی، حتی الامکان از ترددهای غیرضروری در راه های ارتباطی استان خودداری کنند و چنانچه قصد سفر دارند قبل از حرکت از سالم بودن وسیله نقلیه خود مطمئن و وسیله نقلیه خود را به تجهیزات ایمنی زمستانی به ویژه زنجیر چرخ مجهز کنند.

سرپرست مرکز مدیریت راه پایانه های استان مرکزی با بیان اینکه در تمام این محورها بارش برف داشته اند افزود: در صبح امروز نیز محورهای استان با مه غلیظ همراه بود که این مه به خصوص در گردنه زالیان در حال حاضر رقیق تر شده است.

حامد عابدی با اشاره به اینکه بارش باران در محور ساوه نیز در حال حاضر قطع و با تلاش راهداران برف روبی و نمک پاشی شده است افزود: پیش بینی می شود با توجه به بارش برف در عصر امروز محورهای بروجرد و سلفچگان در ساعاتی بسته شود.

اسکان اضطراری مسافران گرفتار در برف و کولاک

همچنین معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان مرکزی از اسکان اضطراری مسافران گرفتار در برف و کولاک در این استان خبر داد و گفت: این افراد در 24 ساعت شبانه روز گذشته به دلیل بارش برف و کولاک در محورهای مواصلاتی مختلف استان گرفتار شدند که با امداد رسانی به موقع نجات یافتند.

محمد محمدی با بیان اینکه طی مدت مذکور 50 مسافر اسكان داده شدند، گفت: تعداد كل حوادث در شبانه روز گذشته 10 مورد بوده است که در این حوادث صد و 46 نفر دچار حادثه شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان مرکزی اسکان اضطراری، امداد و کمک های اولیه و نجات و رها سازی را از برنامه های اولویت دار نیروهای امدادی این جمعیت در اجرای طرح زمستانه عنوان کرد.

محمدی با اشاره به اینکه طرح زمستانه جمعیت هلال احمر استان مرکزی از 20 آذر امسال با همکاری سایر دستگاه ها آغاز شد، تصریح کرد: این طرح با فعالیت 10 پایگاه ثابت، هفت پایگاه سیار و یک پایگاه کوهستان آغاز شده و تا 20 اسفند سال جاری ادامه دارد.

سلیمانی مدیر روابط عمومی راه و شهرسازی استان مرکزی نیز با بیان اینکه راهداران در تلاشند تمام محورهای استان را برف روبی و نمک پاشی کنند گفت: در حال حاضر به علت بارش برف در منطقه شازند محور پاکل در شازند با برف شدید مواجه است که در ساعاتی دیگر این محور مسدود شده باز می شود.