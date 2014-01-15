سارق ميليوني پرنده هاي تزئيني تفرش دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته يكي از شهروندان تفرشي به يكي از يگان هاي انتظامي اين شهرستان مراجعه و اظهار داشت: شب گذشته پس از مراجعه به منزل متوجه شدم چند طوقه پرنده زينتي قيمتي كه در منزل نگهداري مي كردم به سرقت رفته است.

با درج شكايت اين شهروند تفرشي يك اكيپ انتظامي برای بررسي موضوع به محل سرقت رفته و پس از بررسي دقيق متوجه شدند كه در هاي منزل مالباخته با فشار باز شده و سارق با شكستن قفل ها وارد ساختمان شده است كه پس از بازرسي ماموران انتظامي از محل سرقت تحقيقات براي شناسايي سارق يا سارقان احتمالي آغاز شد .

فرمانده انتظامي شهرستان تفرش در تشريح اين خبر گفت: پس از تحقيقات فني و گسترده پليس آگاهي سارق در محل زندگي خود در يكي از محله هاي قديمي شهرستان شناسايي و دستگير شد .

سيروس دالوند با اشاره به كشف 150 طوقه كبوتر و پرنده تزئيني سرقتي از محل اختفاي متهم خاطر نشان كرد: ارزش پرنده هاي كشف شده يكصد ميليون ريال است.

دالوند در پايان تصريح كرد: متهم پس از تشكيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه جرايم موضوع را در اسرع وقت براي پيگيري ماموران از طريق مركز فوريت هاي پليسي 110 اطلاع دهند.

