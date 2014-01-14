به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل بارون فون اونگرن اشترنبرگ در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: کاهش روابط تجاری و اقتصادی ایران و آلمان طی سالهای گذشته بسیار تاسف بار است و آلمانی ها نیز از این مساله خشنود نیستند. چراکه از بین رفتن روابط تجاری منجر به از بین رفتن کار و امکانات تولید بیشتر می شود.

سفیر آلمان در ایران افزود: مساله هسته ای ایران بر تجارت ایران و آلمان سایه افکنده بود و در شرایطی که آماده کار و فعالیت اقتصادی در شرایط تحریم با ایران بودیم، اما مساله هسته ای اجازه این کار را نداد.

وی با بیان اینکه رفع تحریم ها گام آخر برای توسعه چشمگیر فعالیتهای بخش خصوصی دو کشور نیست و باید موانع جدی را از سر راه برداریم، تصریح کرد: با توجه به گشایش هایی که در روابط سیاسی ایران با دنیا صورت گرفته است امیدواریم که بتوانیم مشکلات را حل کرده و رونق فعالیتهای تجاری را شاهد باشیم. البته صرف اینکه تحریم ها از میان برداشته شود، منجر به رونق تجاری ایران و آلمان نخواهد شد، چراکه شرکتهای دو طرف، شرایط خاص خود را برای تحریم دارند.

اشترنبرگ افزود: امروزه بسیاری از شرکتهای آلمانی به دلیل مسائل نرخ برابری ارز، تورم و تعرفه های گمرکی برای کار با ایران دچار مشکل هستند که به نظر می رسد که باید شرایط را برای گسترش روابط تجاری در بخش های خصوصی فراهم کرد. البته برخی از شرکتهای آلمانی در شرایط تحریم بیم کار کردن با ایرانی ها را داشتند چراکه می ترسیدند که سایر تعاملات خود با شرکتهای دنیا را از دست بدهند.

وی خاطرنشان کرد: آلمان در شرایط تحریم تلاش می کرد تا در مورد کالاهای انسان دوستانه همچون مواد غذایی و دارو، نهایت همکاری برای تجارت با ایران را داشته باشد، اما در حالیکه عملا این کار انجام نشد و باید با برداشتن تحریم ها، هر روز فعالتر از روزهای قبل باشیم.

سفیر آلمان در ایران افزود: آلمانی ها علاقمند به کار با ایران هستند و تحولات اخیر سیاسی در ایران نیز بسیار مثبت است بنابراین امیدواریم که بتوانیم بخش خصوصی هر دو کشور را فعالتر از قبل کنیم.

وی با استقبال از پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مبنی بر برگزاری روز اقتصاد آلمان در ایران تاکید کرد: این پیشنهاد بسیار مثبت است و امیدواریم روز اقتصاد ایران در آلمان نیز برگزار شود.