فرماندار جديد اسفراين معرفي شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پيشنهاد سيدعلي اكبر پرويزي، استاندار خراسان شمالي و حكم عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور، مهدي عابدي به عنوان فرماندار جديد شهرستان اسفراين منصوب شده است.

عابدي جايگزين محمد محمدزاده شده كه از سي ام دي ماه 88 تاكنون به مدت چهار سال فرماندار اسفراين بود.

عابدي، فرماندار جديد شهرستان اسفراين از نيروهاي بومي اين شهرستان محسوب مي شود و پيش از اين در مسئوليت هايي چون فرمانداري فاروج، بخشداری سرایان فردوس، بخشداری فاروج و بخش هاي مختلف استانداري خراسان شمالي خدمت كرده است.

او دارای مدرک تحصيلي کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه اصفهان و کارشناسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران است.

در حکم عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور خطاب به عابدی آمده است: به موجب این حکم بنابه پیشنهاد استاندار محترم خراسان شمالی به سمت فرماندار شهرستان اسفراین منصوب می‌شوید.

اين حكم اضافه كرده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و سیاست‌های دولت تدبیر و امید و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای موفق باشید.

گفتني است، شهرستان اسفراین با جمعیتی بيش از 123 هزار نفر در جنوب خراسان شمالی واقع شده است.