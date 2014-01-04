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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۲۶

با حكم استاندار خراسان شمالي/

فرمانداران جديد شهرستان‌هاي گرمه و جاجرم منصوب شدند

فرمانداران جديد شهرستان‌هاي گرمه و جاجرم منصوب شدند

بجنورد - خبرگزاري مهر: با احكامي جداگانه از سوي استاندار خراسان شمالي، فرمانداران جديد شهرستان هاي گرمه و جاجرم منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سيدعلي اكبر پرويزي، استاندار خراسان شمالي در حكمي علي محمدزاده را به عنوان فرماندار جديد شهرستان گرمه منصوب كرد.

محمدزاده جايگزين علي ظفري شد كه فروردين ماه امسال به عنوان فرماندار اين شهرستان معرفي شده بود.

بر اساس سرشماری سال 90، شهرستان گرمه در غرب خراسان شمالي با 24 هزار نفر جمعیت و دو هزار و 407 کیلومتر مربع از نظر وسعت و جمعیت کوچکترین شهرستان استان محسوب می شود.

همچنين استاندار خراسان شمالي در حكم ديگري علی‌اکبر محبی را به عنوان فرماندار جديد شهرستان جاجرم منصوب كرده است.

پيش از اين محمودرضا ايمان پور فرماندار اين شهرستان بود، او از اسفند ماه 88 به جاي داوود صابري وحيد به اين مسئوليت منصوب شده بود.

شهرستان جاجرم در جنوب غربي خراسان شمالي واقع شده است.

بر اساس برنامه قرار است مراسم توديع و معارفه فرمانداران شهرستان هاي گرمه و جاجرم طي اين هفته با حضور استاندار خراسان شمالي برگزار شود.

 

کد مطلب 2207299

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