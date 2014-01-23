همایش "کوهپیمایی عمومی" در ارتفاعات هاشمیه مشهد برگزار می شود

خلیل الله کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت زیست محیطی در شهر مشهد تا کنون در حوزه های پراکنده انجام شده و انسجام خوبی نداشته است و در جهت اجرایی شدن سیاستگذاری ها در حفاظت محیط زیست شهری، معاونت محیط زیست شهرداری فعالیت های خود را عملیاتی خواهد کرد.

اولین مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی شهرداری مشهد راه اندازی می شود

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد عنوان کرد: دغدغه شهرداری مشهد آلودگی های زیست محیطی که پایتخت معنوی ایران به آن دچار است و به این خاطر به مسائل زیست محیطی ورود جدی داشته است.

به گفته کاظمی شهرداری مشهد در حوزه پیشگیری، بازسازی و همچنین اجرا برنامه های مختلفی را پیگیری می کند.

وی به آغاز فعالیت ستاد محیط زیست و توسعه پایدار در مشهد اشاره و تاکید کرد: در دهه فجر اولین مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی شهرداری مشهد راه اندازی می شود.

ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه در کاهش آلودگی هوای مشهد موثر است

وی با اشاره به مشارکت شهرداری در برگزاری برنامه های ورزشی ادامه داد: ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه از دیگر برنامه هاست که می تواند تاثیر زیادی در کاهش آلودگی هوای مشهد داشته باشد.

معاون محیط زیست وخدمات شهری شهرداری مشهد بیان کرد: در این زمینه همایش دوچرخه سواری به مناسبت هوای پاک با همکاری سازمان محیطزیست و شهرداری انجام شد.

وی در خصوص فعالیت های آموزشی و اطلاع رسانی به شهروندان توسط معاونت محیط زیست شهرداری مشهد گفت: آموزش و اطلاع رسانی به شهروندان از طریق نمایش انیمیشن های آموزشی در تلویزیونهای شهری و بیلبوردهای تبلیغاتی صورت گرفته است.