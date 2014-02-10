تفاهم نامه با شهرداري كاظمين قطعي نشده است/ ابتكار مركز پالايش آلاينده ها را در مشهد افتتاح مي كند

خليل الله كاظمي در حاشيه مراسم افتتاحيه پارك بانوان در منطقه كم برخوردار مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: تفاهم نامه اوليه براي ارائه خدمات شهري به شهرداري كاظمين منعقد شده اما هنوز شهرداي كاظمين پاسخ قطعي نداده است.

معاون خدمات و محيط زيست شهري شهرداري مشهد گفت: در صورت قطعي شدن اين قرارداد شركت هاي خصوصي براي ارائه خدمات شهري به كاظمين مي روند.

وي همچنين در ادامه گفت: مركز پاليش آلاينده هاي شهري قرار بود در دهه فجر افتتاح شود اما به خاطر امكان حضور رئيس سازمان محيطزيست كشور اين مراسم هفته آينده خواهد بود.

كاظمي بيان كرد: اين مركز با اعتبار 15 ميليارد تومان و در راستاي بررسي همه آلاينده ها از جمله آلودگي هاي هوا و آلاينده هاي صوتي به بهره برداري مي رسد.

معاون خدمات و محيط زيست شهري شهرداري مشهد گفت: لوايحي به منزله تشويق شهروندان مشهدي براي استفاده از انرژي هاي نو در نظر گرفته مي شود .