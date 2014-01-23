به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی، گستره فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی را برای نظام اسلامی قابل اعتنا دانست و اظهار کرد: بیش از 430 مجتمع فرهنگی در سراسر کشور توسط سازمان تبلیغات اسلامی ایجاد شده است.

وی ایجاد 110 دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا در سراسر کشور، ساماندهی هیئت‌های مذهبی و نظارت بر فعالیت آنها و فعالیت چشمگیر در فضای مجازی را از جمله اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی ذکر کرد و گفت: در عرصه هنر در شاخه‌های مختلف هنرهای تجسمی و نمایشی، پژوهش در هنر، پژوهش در دین، موسوعه مقاتل، سنن و روایات و... کارهای خوبی انجام شده است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: ما وابسته به دولت‌ها نیستیم و ثبات مدیریتی در سازمان تبلیغات اسلامی وجود دارد که این مسئله وظیفه ما را خطیر کرده است.

به گفته حجت‌الاسلام خاموشی، در محورهای فرمایشات مقام معظم رهبری و مطالبات ایشان پروژه‌های مهم فرهنگی وجود دارد که به سازمان تبلیغات اسلامی سفارش داده می‌شود.

نظام رسانه‌ای غرب برای ما فرصت است

وی در مورد تهاجم فرهنگی دشمنان علیه جمهوری اسلامی اظهار کرد: جنگ نظامی و اقتصادی دشمنان با نظام اسلامی پایان یافته ولی جنگ فرهنگی آنها روز به روز بیشتر می‌شود.

حجت‌الاسلام خاموشی با بیان اینکه ما نظام رسانه‌ای غرب را برای خودمان فرصت می‌دانیم تصریح کرد: آنها رسانه‌های ایران را در غرب فیلتر می‌کنند چرا که احساس تهدید می‌کنند. آنها با ابزارهای خودشان علیه نظام اسلامی فعالیت می‌کنند و ما هم با همان ابزارها و جان مایه‌های مفهومی با آنها مقابله می‌کنیم.

وی به پدیده تکفیری‌ها اشاره کرد و گفت: تکفیری‌ها نام اسلام را یدک می‌کشند ولی به نظر من آنها مسلمان نیستند بلکه صهیونیسم مسلمان هستند و ما در این چالش فرهنگی دست نیاز به سمت مراجع تقلید دراز می‌کنیم که ما را در جبهه فرهنگی یاری کنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در بخش پایانی سخنان خود از آیت‌الله جوادی آملی خواست که ضمن برشمردن مزیت‌های نسبی در عملیات‌های فرهنگی، اقداماتی که سازمان تبلیغات اسلامی می‌تواند برای مقابله با تهاجم فرهنگی به کار گیرد را تشریح کند.