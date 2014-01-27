احداث 134 کلاس درس توسط خیرین مدرسه ساز لرستان

علی محمد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حال حاضر 134 کلاس درس از سوی مجمع خیرین مدرسه ساز استان لرستان در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه در مجموع 19 پروژه آموزشی از سوی خیرین مدرسه ساز لرستان در دست ساخت است تصریح کرد: زیر بنای این فضاهای آموزشی 21 هزار متر مربع است.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به تعداد خیرین مدرسه ساز لرستان اشاره کرد و گفت: هم اکنون 823 خیر مدرسه ساز در لرستان فعالیت دارند.

رضوی بیان داشت: از این تعداد 656 نفر خیر مدرسه ساز مرد و 123 نفر نیز خیر مدرسه ساز بانو هستند.

وی همچنین از فعالیت 44 خیر مدرسه ساز حقوقی در استان لرستان خبر داد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان لرستان با بیان اینکه هر هفته ما شاهد مشارکت خیرین مدرسه ساز در اجرای پروژه های آموزشی هستیم ادامه داد: طی روز گذشته دو نفر خیر جدید به جمع خیرین مدرسه ساز لرستان اضافه شد.

