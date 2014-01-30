به گزارش خبرنگارمهر،حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي روز پنج شنبه در مراسم اختتاميه همايش "پليس، مديريت کيفيت و تعالي سازماني" با بيان اين که نيروي انتظامي هر روز يک ايده جديد دارد و خلاقانه و نوآورانه امور را به پيش مي برد گفت: پويايي و تعالي در اين نيرو خوب است اما کافي نيست. پلیس در حوزه هاي مختلفي همچون فضاي سايبري با ابتکارات جديد فعاليت مي کند. در انجام شايسته وظايف به مديريت خوب، نيروي انساني، بودجه، اراده و احساس مسئوليت نياز داريم.

به گفته وي بخش مديريت در انجام يک ماموريت بسيار مهم و برجسته است؛ چنانچه يک مدير خوب، با انگيزه و تدبير مي تواند نقش عالي و خلاقانه اي را در انجام ماموريت و موفقيت آن ايفا کند.

دادستان کشور با اشاره به اين که مشخص است در خصوص برنامه ريزي، طراحي و اجراي طرح مکنا بسيار فکر شده است، گفت: اين طرح در صورت دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده اش نتايج قابل توجهي در بر دارد.

وي ادامه داد: در جاي جاي کشور، در قوه قضائيه، مجريه و بخش هاي مختلف هرگاه که مديريت صحيح، قوي، بروز، مبتکرانه وجود داشته باشد تا ميزان زيادي امور خوب پيش مي رود و هرکجا که مدير ضعف داشته باشد خلاف اين امر را شاهد هستيم.

اژه اي با تاکيد بر اين که وظيفه ناجا و همچنين دستگاه قضا ايجاد امنيت، آرامش و آسايش براي جامعه توام با حفظ ارزش ها و رضايتمندي مردم است گفت: اگر امنيت و آرامش در جامعه نباشد بي شک آن جامعه در هيچ عرصه اي موفق نبوده و نمي تواند به کمال برسد.

به گفته وي اگر ارزش ها نباشند شايد جامعه در يک زمان و در يک مقطع بتواند امنيت را ايجاد کند اما بي گمان نمي تواند انسان را به هدف عالي و کمال برساند.

وی گفت: امنيت، آسايش و رضايتمندي مردم ما مبتني بر ارزش هاست؛ اما نمي توانيم به دنبال حفظ ارزش ها باشيم ولي مردم رضايت نداشته باشند.

سخنگوي قوه قضائيه افزود: البته رضايتمندي عموم مردم با رضايتمندي مجرم و اطرافيانش متفاوت است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ماهواره به عنوان يکي از فناوري هاي نوين که نمي شود با آن صد در صد مخالفت کرد گفت: بايد هزينه و فايده استفاده از اين فناوري را برآورد کرد، مقتضيات زمان، مکان و شرايط را در نظر گرفت. استفاده از ماهواره ممنوع بوده و مامورين ناجا نيز آنها را جمع آوري مي کنند؛ بايد ببينيم اين امر را چگونه تدبير و مديريت کنيم که هم با يک مفسده برخورد کرده باشيم و هم ساير مردمي که نمي خواهند از ماهواره به صورت ناصحيح استفاده کنند از اين فناوري محروم شوند.

دادستان کشور با اشاره به اين که ناجا به حق و با درستي با افراد شرور، مزاحمان نواميس و ساير مجرمين برخورد مي کند، گفت: خوشبختانه شواهد نشان مي دهد برخوردهاي پليس با اشرار بسيار موثر بوده و از احساس ناامني که در آسيب ديدگان بوجود آمده کاسته است؛ حالا قمه بدستان، عربده کشان، متعرضان به حريم خصوصي افراد و ... در اين ميان، ناراحت شده و از کار پليس احساس رضايت نداشته باشند مهم نيست.

وي با اعلام اين که اصولا ناجا فعاليت ها و اقدامات قبلي خود را آسيب شناسي مي کند تا در ماموريت هاي آتي موفق تر عمل کند، گفت: اين ابتکار عمل، نتايج خوشايندي در بر داشته است.

اژه اي با بيان اين که در نظام ما هيچ نهادي وجود ندارد که به اندازه ناجا مسئوليت ها و ماموريت هاي گوناگوني در موضوعات متنوع و مختلفي داشته باشد گفت: اين سازمان در همه قشرها و طبقات ماموريت دارد؛ با نيروها، کارها و زمان هاي مختلف در حوزه هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ... فعاليت مي کند.

دادستان کشور با اشاره به افزایش معوقات بانکی افزود: در سال 90 اعلام شد میزان معوقات بانکی 50 هزار میلیارد تومان است که این رقم براساس گفته ها امسال به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است. وقتی بانک ها برای پول هایشان دل نمی سوزانند و از مدیران بازخواست نمی کنند پلیس و دستگاه قضا بدون شکایت نمی توانند وارد موضوع شوند. چرا سیستم های نظارتی بانک ها به وظایفشان عمل نکردند که امروز شاهد افزایش دو برابری معوقات بانکی هستیم.

اژه ای ادامه داد: در پرونده میلیارد نفتی حتی مسئولان شکایت هم نکردند تنها در یک برگه نوشتند این فرد حدود 8 هزار میلیارد تومان بدهکار است و اگر صلاح می دانید او را ممنوع الخروج کنید. در این پرونده مدعی العموم وارد موضوع شد و این فرد را بازداشت کرد.

سخنگوی دستکاه قضا در مورد سایر معوقات بانکی گفت: در برخی مواقع افراد از راه صحیح از بانک تسهیلات دریافت کردند اما به دلیل شرایط بازار نتوانستند اقساط خود را به موقع پرداخت کنند؛ در موارد دیگر افراد با زیر پاگذاشتن مقررات، تسهیلاتی دریافت کردند که در این صورت هم با بانک و هم مشتری برخورد می شود.

اژه ای گفت: در خصوص معوقات بانکی، پرونده هایی در تهران و شهرستان ها تشکیل شده و افرادی نیز تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی افزود: در برخی مواقع، نیز افراد از راه قانونی تسهیلات دریافت کردند و شرایط بازار بر آنها تاثیر گذاشته به گونه ای که نتوانستند اقساط خود را پرداخت کنند؛ از سوی دیگر این افراد وثیقه ای نیز در اختیار بانک نگذاشتند، در این موقع با هماهنگی و برنامه ریزی های صورت گرفته زمان هایی برای مهلت پرداخت به مشتری داده می شود.

محسنی اژه ای همچنین در حاشیه این همایش اظهار داشت: در مورد پرونده بابک زنجانی چندین متهم و مطلع موردتحقیق و بررسی قرار گرفتند. تلاش کردیم تا در این پرونده فرد جدیدی دستگیر نشود.

دادستان کشور ادامه داد: متهم لیست اموالش در داخل و خارج کشور را در اختیار ما قرار داده است و برای آن نیز قیمتی را تعیین کرده است. براساس اعلام اولیه این لیست تکافوی میزان بدهی را می کند و امیدواریم شاکی با گرفتن اموال موافقت کرده و بدهی پرداخت شود.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد نرخ دیه گفت: براساس روال هر ساله این موضوع رسیدگی شده و پس از بررسی ها نرخ دیه سال آینده اعلام می شود.