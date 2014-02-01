سینما فقط فرزند کوچکی از هنر نمایش است/ تئاترشهر مدتهاست حال خوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با اشاره به توانمندی های هنر نمایش در اعصار مختلف تاریخ فرهنگ و هنر کشورمان و سایر کشورها گفت: تئاتر هنری دیرپای و کهن است که تقریبا در تمام ملل جهان ردپایی از آن یافت می‌شود؛ هنری که واقعیت‌انگاری را هدایت و همه را برای داشتن دنیایی بهتر دعوت می کند. از سوی دیگر همه عوامل در این هنر برای اجرای مجازی از زندگی روزمره گرد هم می آیند تا پدیدآورنده هنری ارزشمند در تمام دنیا باشند.

وزیر ارشاد افزود: هنر سینما به عنوان یک هنر نوپدید گوی رقابت را از تئاتر ربوده اما باید دانست که سینما ریشه در نمایش دارد. سینما زاییده نمایش است و از همه مهمتر سینما فقط فرزندی کوچک از هنر والای نمایش است. ما باید بدانیم که نهاد سینما از آبشخور نمایش تغذیه می کند و به خاطر همین است که آنهایی که در سینما هستند و تجربه حضور در صحنه های تئاتر را در دارند فعالیتی متمایز از سینماگران دیگر دارند. من معتقدم نمایش، هنری پویاتر و اصیل‌تر از سینما است که در هر اجرا با امکاناتی کم قابل اجراست.

جنتی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه هنرمند تئاتر در پی آرمانشهری است که همه ما در پی آن هستیم، خاطرنشان کرد: تئاتر و هنرمند تئاتر رنج های مقدسی هستند که به نوعی یک بار امانت بزرگ را به دوش می کشند باری که بسیاری از ما تاب تحمل آن را نداریم پس بدانیم که تئاتر باید از درون بجوشد و بدانیم هنر سفارسی و فرمایشی هیچگاه ماندگار نخواهد ماند و خیلی زود محو و نابود خواهد شد و این بخشی از آزاداندیشی به جای مانده از میراث ارزشمند امام راحل است که برای آزادی ملت ایران مجاهدانه تلاش کرد و لازم است که در این روز عزیز یاد او را گرامی بداریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: هنر تئاتر می تواند به عالی ترین شکل مورد استفاده و تاثیر گذار در جامعه باشد. این رسانه تلنگری است که هنرمندان را به تولید اثری برای آموزش بیشتر فرا بخواند. هنری که متاسفانه در کشور ما به آن کم توجهی شده است و ما صدای پدیدآورندگان آن را هم کمتر شنیده‌ایم و هم هنر آنها را کمتر دیده ایم. تالارهای محدود که آنها هم فرسوده هستند برازنده این هنر ارزشمند نیست و نمونه برجسته این امر ساختمان تئاترشهر است که مدتهاست حال و روز خوبی ندارد و آنچنان که شایسته است به آن توجه نشده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: من می‌دانم دغدغه امنیت شغلی شما را آزار می دهد من می دانم که تا امروز به شما مهربانان بسیار سخت گذشته است نمونه آن هم رنجنامه ای است که خانم نغمه ثمینی در دیدار هنرمندان با ریاست جمهوری آن را قرائت کرد اما بر خود می بالم که شما هنرمندان شریف تئاتر با صبری ستودنی بر صحنه تئاتر استوار مانده اید و اجازه ندادید که تا به امروز چراغ تئاتر خاموش شود تئاتری که با حضور شما هر روز فرزونده تر خواهد شد.

وی افزود: با فهم اصالت هنر تئاتر تصمیم داریم تا با هم هنر تئاتر را یاری دهیم و با امید به آینده دست به دست هم خواهیم داد تا این هنر پویا بیشتر از اینها مورد توجه قرار گیرد. جشنواره تئاتر فجر و دیگر جشنواره موضوعی تئاتر رویدادهای زنده و پویایی هستند که اهالی تئاتر امیدوارانه در آن کار تولید می کنند و عاشقانه به آن احترام می گذارند و این شوق بیانگر آن است که ما باید بیشتر از اینها به فکر شکوفایی تئاتر باشیم تا این هنر والا به جایگاه خود بازگردد.

وزیر ارشاد در پایان صحبت های خود با اشاره به برگزاری سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر خاطرنشان کرد: از اینکه برای حفظ و ارتقای سطح تئاتر گامهای بلندی بر می داریم و این چنین سختکوش هستید شما را ارج می نهیم و این مایه افتخار من است که امشب در جمع شما هستم و می بینم که جشنواره تئاتر فجر موجب امید شما شده است. این امر وظیفه من را در قبال شما هنرمندان گرامی تئاتر سنگین تر می کند پس به سهم خودم بهترین تبریکات خود را به هنرمندان شرکت کننده و برگزیدگان آن اعلام می کنم و امیدوارم به یاری خداوند جشنواره سال آینده به گونه ای برگزار شود که شایسته شان و منزلت همه دست اندرکاران، شرکت کنندگان و هنرمندان فعال تئاتر باشد.