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۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۴۳

با مصوبه مجلس صورت گرفت؛

مجوز مجلس به دولت برای استفاده از 35میلیارد دلار فاینانس

مجوز مجلس به دولت برای استفاده از 35میلیارد دلار فاینانس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از بخش درآمدی لایحه بودجه 93 به دولت اجازه دادند در سال آینده از 35میلیارد دلار تسهیلات تأمین مالی خارجی استفاده کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

وکلای ملت با تصویب بندی از لایحه بودجه به دستگاه های اجرایی اجازه دادند در سال 93 از  35میلیارد دلار فاینانس استفاده کند.

پیشنهادات زیادی برای حذف یا اصلاح این بند مطرح شد.

برخی نمایندگان مانند علیرضا محجوب و نادر قاضی پور معتقد بودند فاینانس به معنی استقراض خارجی است و برای آیندگان، تعهد به وجود می آورد.

به همین دلیل خواستار حذف این بند بودند اما دولت اعلام کرد فاینانس به معنی استقراض نیست بلکه به معنی تسریع در اجرا پروژه های عمرانی است.

براساس این مصوبه استفاده دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) در سال 1393 علاوه بر باقی مانده سهمیه سال‌های قبل معادل ریالی 35 میلیارد دلار تعیین می‌شود.

تعدادی از نمایندگان پیشنهادی برای حذف سهمیه فاینانس سال های گذشته مطرح کردند.

آنها معتقد بودند نباید هر سال فاینانس ها تجدید شده و افزایش یابد اما نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب اصلاحیه قانون بودجه 92 در مجلس و اجازه اختصاص 6درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای فاینانس گفت: این فاینانس ها در مراحل نهایی خود قرار دارد و اگر در این بند از لایحه بودجه شما فاینانس سالهای قبل را حذف کنید مشکلات زیادی برای تأمین اعتبار پروژه های عمرانی ایجاد خواهد شد

 

 

کد مطلب 2226705

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