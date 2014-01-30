به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز پنج شنبه مجلس در جریان بررسی بند "ب" بخش درآمدی لایحه بودجه 1393 کل کشور و تعیین تکلیف و مشخص شدن سهم توسعه ملی از فروش نفت کمیسیون اقتصادی پیشنهادی را مطرح کرد که پس از جنجال فراوان در صحن مجلس این پیشنهاد رای نیاورد.

پیشنهاد کمیسیون اقتصادی این بود که بجای واریز 29 درصد از سهم فروش نفت به صندوق توسعه ملی 7 درصد آن به پروژه های عمرانی مناطق محروم اختصاص یابد.

بعد از طرح این پیشنهاد احمد توکلی به عنوان مخالف اظهار داشت: ارز در کشورهای نفت خیر معمولاً بیماری هلندی را به همراه دارد و استفاده از آن اگر محتاطانه نباشد مشکلات زیادی را در کشور ایجاد می کند.

نماینده مردم تهران با ائه آماری اعلام کرد: در طول جنگ به ازای هر ایرانی 608 دلار و در دوره سازندگی 384 دلار و در دوره اصلاحات 364 دلار هزینه شد اما در دوره 8 ساله احمدی نژاد به ازای هر ایرانی 890 دلار هزینه شد. قرار بود با این خرج کردن ها وضعیت را اصلاح کنیم اما این اتفاق نیفتاد.

وی افزود: دوستان می گویند ما 7 درصد از سهم صندوق ملی را به پروژه های عمرانی اختصاص دهیم در حالی که در 8 سال اخیر 800 میلیارد دلار به این بخش اختصاص داده شد اما اتفاقی نیفتاد.

توکلی در ادامه افزود: حساب صندوق ذخیره ارزی که 167 میلیارد دلار به آن رفت 116 میلیاردش سهم بخش خصوصی شد و بقیه آن سهم بودجه دولت گردید.

وی گفت: نسبت بودجه عمرانی به بودجه کل کشور دایماً رو به نزول است و هزینه های جاری به نسبت زیاد می شود. با این روش ما به نتیجه نرسیدیم.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه اظهارات خود گفت: اگر ما در شرایط فعلی از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم چون ارز در دسترس نداریم دولت بدهکار می شود، ریال تولید می شود و تورم ایجاد می کند.

وی افزود: از مهر پارسال تا مهر امسال وضعیت دارایی خارجی کشور از 70 هزار میلیارد به 150 هزار میلیارد رسیده یعنی 121 درصد افزایش داشته در حالی که در دوره قبل 15 درصد افزایش داشت معنی این افزایش این است که پول پرقدرت تزریق شده است و تورم پایدار شده است.

توکلی با بیان اینکه اگر می خواهیم نتیجه بگیریم باید روش ها را عوض کنیم گفت: علم و دانش وجود دارد و باید اسباب سرمایه گذاری را فراهم کنیم.

وی اظهار داشت: من از شما خواهش می کنم صندوق توسعه ملی را سوراخ نکنیم و از گذشته عبرت بگیریم. از صندوق توسعه ملی تنها 10 درصد سرمایه گذاری شده است و بقیه در بودجه دولت خرج شده است.

این نماینده مجلس گفت: دیروز موافقان بودجه اعلام می کردند که دولت 31 درصد از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی ریخته که این اقدام خوب است که اگر بخواهیم به این پیشنهاد رای بدهیم جلوه بدی پیدا می کند.

وی در ادامه افزود: رهبری فرمودند حداقل 20 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ریخته شود آیا واقعاً تبعیت از رهبری این است که درآمد را از 20 به 26 درصد برسانیم و بعد به 22 درصد کاهش دهیم؟

توکلی در پایان افزود: اگر حساب ذخیره ارزی را نگه می داشتیم برای روز مبادا در مذاکرات ژنو قدرت بیشتری داشتیم یا خیر؟

پس از مخالفت توکلی هادی قوامی نماینده مردم اسفراین به عنوان موافق پیشنهاد کمیسیون اقتصادی گفت: ما باید بر اساس ظرفیت و استعداد مناطق بودجه را تقسیم کنیم. به علت کمبود امکانات در مناطق محروم مردم به تهران مهاجرت می کند از سال 85 تا 90 حدود 800 هزار نفر به جمعیت تهران اضافه شده است.

وی با بیان این که پروژه های میلیاردی در تهران مشکل کلان شهر را حل نمی کند گفت: ما باید تدبیری داشته باشیم که کل کشور برایمان عزیز باشد.

در ادامه نماینده دولت مخالفت خود را با کاهش 7 درصدی از سهم صندوق توسعه و اختصاص آن به پروژه های عمرانی مناطق محروم اعلام کرد و همچنین حجت الاسلام مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق نیز مخالفت این کمیسیون را با این پیشنهاد اعلام کرد.

در ابتدای صحبت های مصباحی مقدم فریادهای دو دوی نمایندگان بلند شد که لاریجانی به آنها تذکر داد که بگذارید این بحث جدی منطقی و به دور از احساسات پیش برود. اما برخی نمایندگان به این تذکر لاریجانی گوش ندادند و فریادهای دو دوی خود را ادامه دادند تا آنجا که لاریجانی گفت اگر این کار را ادامه دهید جلسه را ختم می کنم.

مصباحی مقدم گفت: درست است که باید مناطق محروم را در خصوص طرح های عمرانی در اولویت قرار دهیم اما قرار نیست پول این طرح ها از صندوق توسعه ملی خرج شود بلکه سرمایه گذاری 30 میلیارد تومانی برای این امور در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در مجلس هفتم و هشتم بنده تذکر دادم که از صندوق توسعه ملی برای مناطق محروم استفاده نشود اما برخی به این توصیه ما گوش نکردند و الان مشاهده می کنیم که مناطق محروم همچنان محروم هستند و مناطق برخوردار نیز برخوردار.

در نهایت این پیشنهاد کمیسیون اقتصادی که حاشیه های زیادی را در صحن علنی به همراه داشت رای نیاورد.