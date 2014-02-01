اعتراض نمایندگان به بررسی لایحه بودجه در نوبت شب بدون رای گیری از مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی محمدرضا تابش با اعلام تذکر آئین نامه ای نسبت به عدم رای گیری برای ادامه بررسی لایحه بودجه در جلسه نوبت شب مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان علی رغم اینکه یک ماه است که به حوزه های انتخابیه خود سرکشی نکرده اند، حاضر هستند در جلسه نوبت شب مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه شرکت کنند.

وی ادامه داد: اما برای رعایت آئین نامه مجلس و قانون هیات رئیسه باید برای برگزاری جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت شب برای بررسی لایحه بودجه رأی‌گیری کند و بعد برای برگزاری جلسات نوبت شب برنامه ریزی شود.

تابش تاکید کرد: بدون نظرخواهی از نمایندگان هیات رئیسه نمی تواند برای برگزاری جلسات علنی مجلس در نوبت شب برنامه‌ریزی کند.

در ادامه محمدرضا ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی اداره جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: بر اساس ماده 187 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جلسات علنی برای بررسی لایحه بودجه بلاانتقطاع و حداقل روزی چهار ساعت باید برگزار شود، بنابراین برگزاری جلسات بررسی لایحه بودجه در نوبت عصر و شب در اختیار هیات رئیسه است.

وی تاکید کرد: بنابراین در بررسی لایحه بودجه این اجازه از سوی شما به هیات رئیسه داده شده تا در مورد برگزاری جلسات بررسی لایحه بودجه در نوبت عصر و شب برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند.

به گزارش مهر، طبق روال سال های گذشته هیات رئیسه برای برگزاری جلسات نوبت عصر و شب بررسی لایحه بودجه از نمایندگان با رأی‌گیری نظرخواهی می کرد و در بسیاری از موارد جلسات نوبت عصر و شب ملغی می شد.

بر اساس این گزارش، در ابتدای بررسی لایحه بودجه سخنگوی هیات رئیسه اعلام کرد که جلسات علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه در سه نوبت صبح، عصر و شب برگزار خواهد شد.

پیش از ان نیز لاریجانی در هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس اعلام کرد که تا 22 بهمن بررسی لایحه بودجه در مجلس به پایان خواهد رسید.