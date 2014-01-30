اعتراض برخی نمایندگان به عدم اختصاص بودجه کافی در مناطق محروم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه امروز پنجشنبه مجلس شورای اسلامی برخی نمایندگان در تذکرات شفاهی نسبت به عدم تخصیص بودجه به مناطق محروم اعتراض کردند.

اعتراض نمایندگان ناظر به پیشنهاد امروز کمیسیون اقتصاد بود که در آن آمده بود 7 درصد از سهم صندوق توسعه ملی حاصل از درآمدهای نفتی به مناطق محروم اختصاص یابد اما این پیشنهاد رای نیاورد. در همین خصوص عباس قائد رحمت نماینده دورود و ازنا در تذکر شفاهی اظهار داشت: برخی نمایندگان در اعتراض خود اعلام کردند نسبت به عدم تخصیص بودجه به مناطق محروم استعفا می دهند در صورتی که استعفا درست نیست. ما باید متحد شویم، تعداد ما نمایندگان شهرستانی بیشتر از سایر نمایندگان است و باید حق خودمان را بگیریم.

قاید رحمت در پایان تذکر خود فریاد زد یا ایها المحرومین التحدو التحدو!

همچنین در ادامه کمال پیرموذن نماینده مردم اردبیل اظهار داشت: ما به خاطر بها دادن به اقتصاد صحیح و عادلانه و در راستای اهداف نظام نخواستیم صندوق توسعه ملی را سوراخ کنیم و انسجام بودجه را زیر سئوال ببریم.

وی گفت: باید سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی به سمت مناطق محروم برود و اهتمام مجلس نیز سرمایه گذاری در همه کشور است.

در پایان تذکر قائد رحمت و پیرموذن، ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما خوشحالیم هزینه صندوق توسعه ملی کاهش یابد و منابع آن نیز افزایش پیدا کند.